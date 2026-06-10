Sincronizaron los semáforos de la avenida Hipólito Yrigoyen entre Turdera y el límite con Lanús

La denominada "onda verde" permite mantener una velocidad constante, evitando las constantes frenadas y aceleradas.
Con el propósito de optimizar la circulación vehicular y mejorar la conectividad interurbana, el Municipio de Lomas de Zamora puso en funcionamiento un nuevo esquema de sincronización semafórica conocido como "onda verde" en la avenida Hipólito Yrigoyen. La intervención tecnológica abarca de forma fija el tramo comprendido entre la calle Cabildo, en Turdera, y la avenida Uriarte, en el límite con el partido de Lanús.
Los equipos técnicos del área de Tránsito llevaron adelante la calibración y unificación del reloj interno de los dispositivos situados a lo largo de ese corredor. A partir de esa mejora en la infraestructura digital, los automóviles, camiones y unidades de transporte público que transiten de manera constante a una velocidad de 60 kilómetros por hora -el límite máximo permitido para avenidas urbanas- podrán avanzar de forma continua a través de las diferentes intersecciones sin necesidad de detenerse ante sucesivas luces rojas.
La implementación del sistema responde a demandas logísticas y vecinales en una arteria que concentra diariamente un flujo de miles de conductores, además de cruces peatonales comerciales y escolares de alta densidad. De acuerdo con las especificaciones del Gobierno de la Comunidad, la medida genera tres beneficios directos: mayor fluidez y conectividad, al reducir los tiempos de viaje y evitar los frenados consecutivos, se mitiga la congestión habitual en las horas pico; refuerzo en la seguridad vial, la regularización de las velocidades de circulación disminuye las maniobras bruscas, los alcances traseros entre rodados y el cruce imprudente de intersecciones; y sustentabilidad ambiental, ya que el avance continuo de los motores disminuye de manera sustancial la emisión de gases contaminantes derivados de las aceleraciones y detenciones constantes. Asimismo, el reordenamiento del flujo automotor colabora en la reducción de la contaminación sonora en las áreas residenciales adyacentes a la avenida.
Desde los sectores técnicos abocados al planeamiento urbano de la región destacaron que este tipo de actualizaciones en los sistemas de señalización luminosa resultan indispensables para modernizar la red vial existente y adaptarla al sostenido crecimiento del parque automotor en el conurbano. Con ese despliegue, el tramo central de la avenida Hipólito Yrigoyen incorpora estándares modernos de movilidad que agilizan el transporte cotidiano y resguardan las condiciones de seguridad comunitaria.
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