Sincronizaron los semáforos de la avenida Hipólito Yrigoyen entre Turdera y el límite con Lanús

La implementación del sistema responde a demandas logísticas y vecinales en una arteria que concentra diariamente un flujo de miles de conductores, además de cruces peatonales comerciales y escolares de alta densidad. De acuerdo con las especificaciones del Gobierno de la Comunidad, la medida genera tres beneficios directos: mayor fluidez y conectividad, al reducir los tiempos de viaje y evitar los frenados consecutivos, se mitiga la congestión habitual en las horas pico; refuerzo en la seguridad vial, la regularización de las velocidades de circulación disminuye las maniobras bruscas, los alcances traseros entre rodados y el cruce imprudente de intersecciones; y sustentabilidad ambiental, ya que el avance continuo de los motores disminuye de manera sustancial la emisión de gases contaminantes derivados de las aceleraciones y detenciones constantes. Asimismo, el reordenamiento del flujo automotor colabora en la reducción de la contaminación sonora en las áreas residenciales adyacentes a la avenida.