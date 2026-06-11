Homenaje al Indio Solari en el barrio Don Orione de Claypole

Cronorock es una agrupación tributo de extensa trayectoria originaria de Burzaco y reconocida en el circuito bonaerense por sus recreaciones del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la etapa solista de Solari. Los integrantes de la banda destacaron el valor simbólico y comunitario que adquiere esta presentación en el espacio público. "Nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable. Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable", señalaron.