Ofrecerán actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales en Lomas de Zamora

A través del programa Vacaciones de Invierno en Comunidad, se aprovecharán los espacios verdes públicos.
Vacaciones de Invierno en Comunidad es la propuesta del Municipio de Lomas de Zamora para el receso escolar de este nes, con una agenda descentralizada que ofrecerá actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales sin costo para las familias del distrito. A diferencia de los esquemas tradicionales puramente artísticos, la propuesta de este año hace eje en el aprovechamiento de los espacios verdes públicos, la educación ecológica y el desarrollo de clínicas deportivas en los barrios.
Los operativos y talleres se canalizarán en simultáneo a través de las áreas de Ambiente, Deportes, Cultura y Jóvenes del municipio, utilizando como sedes principales el Teatro del Municipio, la Plaza Grigera, los Centros Culturales locales, el Museo Americanista y los Puntos Jóvenes. El programa destaca por su despliegue en entornos naturales y predios deportivos, donde se dictarán clases abiertas y encuentros participativos:
Ecoturismo y biodiversidad: La Reserva Natural Santa Catalina y la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA) encabezarán las jornadas ambientales. La agenda para estos espacios incluye senderismo guiado, avistaje de aves, talleres de huerta orgánica familiar, compostaje y reconocimiento de plantas nativas.
Clínicas y torneos deportivos: Parques y plazas de distintas localidades del partido albergarán postas y estaciones para la práctica de fútbol, hockey, handball y vóley. Asimismo, se habilitarán espacios específicos para torneos de tenis de mesa y exhibiciones de destreza en pistas de BMX para el público juvenil.
Espectáculos y talleres urbanos: En paralelo, los centros culturales barriales mantendrán funciones diarias de teatro independiente, títeres y magia por la tarde. Por su parte, el Museo Americanista sumará recorridas lúdicas sobre la historia local y los Puntos Jóvenes coordinarán talleres de expresiones urbanas y tecnología.
Desde la organización informaron que el acceso a la totalidad de las actividades es libre y gratuito. No obstante, para optimizar la capacidad de las instalaciones y los senderos protegidos, el cronograma completo de días y horarios, junto con los formularios de inscripción para los talleres que posean cupo limitado, ya se encuentran disponibles en https://lomasdezamora.gov.ar/invierno-en-comunidad/actividades y en las redes oficiales.
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