Ofrecerán actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales en Lomas de Zamora

Espectáculos y talleres urbanos: En paralelo, los centros culturales barriales mantendrán funciones diarias de teatro independiente, títeres y magia por la tarde. Por su parte, el Museo Americanista sumará recorridas lúdicas sobre la historia local y los Puntos Jóvenes coordinarán talleres de expresiones urbanas y tecnología.

Desde la organización informaron que el acceso a la totalidad de las actividades es libre y gratuito. No obstante, para optimizar la capacidad de las instalaciones y los senderos protegidos, el cronograma completo de días y horarios, junto con los formularios de inscripción para los talleres que posean cupo limitado, ya se encuentran disponibles en https://lomasdezamora.gov.ar/invierno-en-comunidad/actividades y en las redes oficiales.