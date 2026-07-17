Variada oferta para las vacaciones de invierno en Almirante Brown

Asimismo, el 25 y 26, Encuentro Regional de Juegos de Mesa del Conurbano Sur en la Casa de la Cultura. Dispondrá de un sector de ludoteca, partidas de rol, torneos, videojuegos de desarrollo nacional, charlas técnicas y talleres. El 1 y 2 de agosto, exposición Ciencia en Acción, organizada en articulación con la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde se exhibirán módulos tecnológicos y didácticos. También los dos primeros días de agosto, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco, nueva edición del festival PAF! Cómics, un espacio que reunirá a dibujantes, concursos de cosplay, puestos de historietas, proyecciones cinematográficas y shows en vivo.