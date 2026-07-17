Variada oferta para las vacaciones de invierno en Almirante Brown

Organizada por el municipio, se ofrecerá en Adrogué, Burzaco, Glew, Ministro Rivadavia y Don Orione. Incluyen desde teatro y magia a la divulgación científica.
El Municipio de Almirante Brown organizó una amplia programación de actividades recreativas y culturales por el receso escolar de invierno. Las propuestas, coordinadas a través del Instituto Municipal de las Culturas, abarcarán un abanico de disciplinas que van desde el teatro y la magia hasta las plataformas lúdicas y la divulgación científica, con sedes distribuidas en Adrogué, Burzaco, Glew, Ministro Rivadavia y Don Orione.
Desde la intendencia se remarcó el carácter libre y gratuito de las jornadas, enfatizando el acceso a contenidos de calidad y de perfil familiar en los diferentes espacios públicos del partido. Las autoridades advirtieron que, si bien el ingreso es por orden de llegada, algunas propuestas específicas requerirán inscripción previa debido al cupo de las instalaciones.
En la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué (avenida Espora 159), resolución de acertijos "Bibliote...caos" y "El Club de los Martes". Las sesiones se realizarán 27, 29 y 31 a las 15 y 16. Es requisito inscribirse de forma anticipada vía WhatsApp al 11-2282-2338. El próximo lunes la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué concentrará actividades que fusionan la robótica y la creación de máscaras, complementadas con espectáculos de divulgación científica orientados al público infantil.
Asimismo, el 25 y 26, Encuentro Regional de Juegos de Mesa del Conurbano Sur en la Casa de la Cultura. Dispondrá de un sector de ludoteca, partidas de rol, torneos, videojuegos de desarrollo nacional, charlas técnicas y talleres. El 1 y 2 de agosto, exposición Ciencia en Acción, organizada en articulación con la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde se exhibirán módulos tecnológicos y didácticos. También los dos primeros días de agosto, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco, nueva edición del festival PAF! Cómics, un espacio que reunirá a dibujantes, concursos de cosplay, puestos de historietas, proyecciones cinematográficas y shows en vivo.
La comuna recordó que los cronogramas detallados con los horarios específicos de las funciones de teatro, magia y los talleres literarios infantiles como el bloque "Cuentos y algo más" del martes y jueves próximos se encuentran disponibles para su consulta en las plataformas digitales y redes oficiales del Municipio de Almirante Brown.
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