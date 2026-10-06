Fue embestido por un automóvil en Villa Galicia y permanece internado en el Hospital Gandulfo. El conductor no lo asistió y se dio a la fuga.
Un joven de 27 años que se desplazaba en una bicicleta, identificado como Román Valdez, resultó herido tras ser atropellado por un automóvil en Villa Galicia, en Lomas de Zamora. Las autoridades judiciales y policiales investigan el hecho ante la sospecha de un altercado previo entre el conductor y la víctima. El episodio tuvo lugar el domingo en Suiza y Alemania. Tras una alerta, personal del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora acudió al lugar y halló al ciclista tendido sobre la calzada. Valdez fue asistido y derivado de urgencia al Hospital Luisa Cravenna de Gandulfo, donde quedó internado en condición estable.
A través del levantamiento de las cámaras de vigilancia, los investigadores constataron que el ciclista fue embestido de manera directa por un Renault Clio de color negro, cuyo conductor no se detuvo a prestar auxilio y se dio a la fuga. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora bajo la carátula preventiva de lesiones culposas. La fiscalía ordenó diversas diligencias para identificar y concretar la detención del sospechoso, como así también secuestrar el vehículo involucrado. Fuentes de la investigación indicaron que se analiza la hipótesis de un altercado entre ambos la noche anterior al hecho.
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