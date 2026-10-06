A través del levantamiento de las cámaras de vigilancia, los investigadores constataron que el ciclista fue embestido de manera directa por un Renault Clio de color negro, cuyo conductor no se detuvo a prestar auxilio y se dio a la fuga. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora bajo la carátula preventiva de lesiones culposas. La fiscalía ordenó diversas diligencias para identificar y concretar la detención del sospechoso, como así también secuestrar el vehículo involucrado. Fuentes de la investigación indicaron que se analiza la hipótesis de un altercado entre ambos la noche anterior al hecho.