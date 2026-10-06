Kicillof inaugurará la Feria del Libro y un centro sanitario en Almirante Brown

La muestra literaria se extenderá hasta el domingo en Adrogué. La dependencia de salud se ubica en el barrio San Pablo de Burzaco.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este martes Almirante Brown como parte de una recorrida por siete municipios para supervisar obras públicas y entregar viviendas y escrituras. Acompañará el acto de apertura de la 10ma. Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que se desarrollará hasta el domingo en la Plaza Brown de Adrogué. Contará con carpas temáticas y más de 150 conferencias libres y gratuitas con la participación de figuras de la cultura como Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Lalo Mir, María O'Donnell, Víctor Hugo Morales y Martín Kohan, junto con stands institucionales de la Dirección General de Cultura y Educación, el Instituto Cultural bonaerense y la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNaB).
Asimismo, el gobernador participará de la apertura de la VIII edición de la Expo Inclusión y del Congreso Federal y Provincial Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión, que desembarca por primera vez en territorio bonaerense, este martes y mañana miércoles en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Impulsada en articulación con la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, reunirá a representantes de organismos internacionales, cámaras empresariales, universidades, sindicatos y talleres protegidos con el propósito de generar canales directos de intermediación laboral, orientación y capacitación para personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo.
Además, Kicillof encabezará la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Floreal Ferrara -en Asambloea 1688 del barrio San Pablo de Burzaco- de 388 metros cuadrados que cuenta con cuatro consultorios, áreas de atención odontológica y ginecológica, vacunatorio y enfermería. Representó una inversión de 3.400 millones de pesos.
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