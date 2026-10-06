Kicillof inaugurará la Feria del Libro y un centro sanitario en Almirante Brown

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este martes Almirante Brown como parte de una recorrida por siete municipios para supervisar obras públicas y entregar viviendas y escrituras. Acompañará el acto de apertura de la 10ma. Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que se desarrollará hasta el domingo en la Plaza Brown de Adrogué. Contará con carpas temáticas y más de 150 conferencias libres y gratuitas con la participación de figuras de la cultura como Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Lalo Mir, María O'Donnell, Víctor Hugo Morales y Martín Kohan, junto con stands institucionales de la Dirección General de Cultura y Educación, el Instituto Cultural bonaerense y la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNaB).