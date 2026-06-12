La diócesis de Lomas de Zamora celebrará el Corpus Christi

Bajo el lema "Los llamó para estar con El", la diócesis de Lomas de Zamora celebrará este sábado desde las 15 la solemnidad de Corpus Christi. La tradicional festividad religiosa, que congrega anualmente a miles de fieles de la región, se desarrollará en el Estadio Polideportivo del Parque Municipal de Lomas, para luego dar paso a la procesión con el Santísimo Sacramento hacia la Iglesia Catedral. Atendiendo a la magnitud de la convocatoria, las autoridades eclesiásticas dispusieron el cese total de actividades administrativas, pastorales y litúrgicas en todas las parroquias y capillas del distrito durante la tarde del sábado, con el objetivo de centralizar la participación comunitaria en el predio civil.