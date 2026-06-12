La diócesis de Lomas de Zamora celebrará el Corpus Christi

Este sábado a partir de las 15, en el Estadio Polideportivo. El obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, presidirá la misa que este año se enmarca en el Tiempo Vocacional.
Bajo el lema "Los llamó para estar con El", la diócesis de Lomas de Zamora celebrará este sábado desde las 15 la solemnidad de Corpus Christi. La tradicional festividad religiosa, que congrega anualmente a miles de fieles de la región, se desarrollará en el Estadio Polideportivo del Parque Municipal de Lomas, para luego dar paso a la procesión con el Santísimo Sacramento hacia la Iglesia Catedral. Atendiendo a la magnitud de la convocatoria, las autoridades eclesiásticas dispusieron el cese total de actividades administrativas, pastorales y litúrgicas en todas las parroquias y capillas del distrito durante la tarde del sábado, con el objetivo de centralizar la participación comunitaria en el predio civil.
La apertura de los accesos al Parque Municipal será a las 13.30, con ingreso peatonal por la Puerta 2, ubicada en Molina Arrotea y Las Lilas; mientras que los micros que trasladen grupos parroquiales ingresarán por la Puerta 1, junto al puente sobre el Arroyo del Rey. En el interior del Polideportivo, las cuatro vicarías de la diócesis mantendrán la distribución geográfica del año anterior. Se solicitó a los asistentes concurrir con banderas o pañuelos con los colores identificatorios de su respectiva región pastoral.
La jornada eclesial se iniciará con el "PreCorpus", un espacio de animación coordinado por la Pastoral de Juventud, área que solicitó a los jóvenes el armado de cartelería alusiva bajo la consigna "Somos un solo cuerpo en Cristo". A las 15, el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, presidirá la santa misa, la cual contará con transmisión oficial en directo a través del canal de YouTube del medio diocesano Eclesia.
Al concluir la celebración eucarística, se realizará una procesión con el Santísimo Sacramento en el interior del Microestadio. Posteriormente, y sujeto a las condiciones climáticas del momento, se iniciará la caminata hasta la catedral Nuestra Señora de la Paz. Desde la organización señalaron que para este año se diseñó un cambio de recorrido en relación con las ediciones anteriores, por lo que instaron a los fieles a seguir las indicaciones de los servidores públicos apostados en las calles hasta la llegada al templo mayor de la plaza central, donde se impartirá la bendición final.