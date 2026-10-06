Pintan murales para darle la bienvenida al Papa León XIV en Almirante Brown

Para dar la bienvenida al Papa León XIV, que visitará el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Claypole el lunes 9 de noviembre por la mañana, la Municipalidad de Almirante Brown comenzó a realizar obras de arte urbano. La primera se ubica avenida Monteverde (Ruta Provincial 4), entre Powell y Lisandro de la Torre. El diseño combina la iconografía litúrgica con los colores patrios argentinos y la impronta del muralismo local. En total, la comuna tiene prevista el pintado de cinco murales en el trayecto que realizará la comitiva papal por el Camino de Cintura. Pasará por el viaducto Papa Francisco, entre las rotondas de Los Pinos y El Vapor en Burzaco.