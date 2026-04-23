Salvan a un caballo que era explotado en pleno centro de Lomas de Zamora

La mencionada asociación civil inició una colecta de fondos para cubrir los gastos iniciales de Níspero, que incluyen alimentación especial, medicación y los honorarios de transporte. Para quienes deseen colaborar con la causa, se han habilitado los siguientes canales: donaciones por alias a Caballosrecc (a nombre de Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones). Y desde el exterior, paypal.me/Asocrecc. El rescate vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de erradicar la tracción a sangre en los centros urbanos y la importancia de la participación ciudadana para denunciar hechos de maltrato animal. "Gracias por no mirar para otro lado", expresaron desde la organización al celebrar la nueva oportunidad de vida para el equino.