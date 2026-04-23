Salvan a un caballo que era explotado en pleno centro de Lomas de Zamora

El animal, bautizado como Níspero, fue asistido tras ser detectado traccionando un carro cargado con escombros mientras presentaba heridas visibles. La justicia intervino bajo la Ley 14.346 y la Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones inició una campaña para costear su recuperación.
Un caballo fue rescatado de una situación de maltrato extremo en el área céntrica de Lomas de Zamora. Se encontraba sin herraduras, lastimado y obligado a tirar de un pesado carro cargado de escombros, fue puesto a resguardo bajo el amparo de la legislación vigente contra la crueldad animal. El operativo se desencadenó tras la denuncia de una voluntaria de la Organización No Gubernamental (ONG) Rescate Equino Cinco Corazones (RECC), quien detectó el estado de vulnerabilidad del animal y solicitó la inmediata presencia de las autoridades.
El procedimiento destacó por la articulación en "tiempo récord" de diversas áreas municipales y judiciales. Intervinieron el área de Monitoreo y Seguridad de Lomas de Zamora, la Comisaría 1ra. de la jurisdicción y la dirección de Zoonosis Municipal. Desde el ámbito judicial, la Fiscalía en turno actuó con firmeza aplicando la Ley Nacional 14.346, la cual establece penas para las personas que infrinjan malos tratos o actos de crueldad a los animales. Como resultado, se dispuso el secuestro del equino y su entrega en custodia a la asociación civil para garantizar su rehabilitación integral.
El caballo, bautizado Níspero, presenta un cuadro de salud delicado: se encontraba exhausto, con heridas en su cuerpo y sin la protección básica en sus cascos para transitar por el pavimento. Tras el rescate, fue trasladado para recibir las primeras curaciones y cuidados veterinarios. Sin embargo, el camino hacia su recuperación definitiva demanda una logística compleja. Desde RECC informaron que solo el costo del traslado especializado hacia el predio de rehabilitación asciende a 300.000 pesos, suma que la ONG debe afrontar mediante el apoyo de la comunidad.
La mencionada asociación civil inició una colecta de fondos para cubrir los gastos iniciales de Níspero, que incluyen alimentación especial, medicación y los honorarios de transporte. Para quienes deseen colaborar con la causa, se han habilitado los siguientes canales: donaciones por alias a Caballosrecc (a nombre de Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones). Y desde el exterior, paypal.me/Asocrecc. El rescate vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de erradicar la tracción a sangre en los centros urbanos y la importancia de la participación ciudadana para denunciar hechos de maltrato animal. "Gracias por no mirar para otro lado", expresaron desde la organización al celebrar la nueva oportunidad de vida para el equino.