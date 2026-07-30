Realizaron jornada cardiovascular en homenaje a René Favaloro en Mármol

Cientos de vecinos accedieron a controles gratuitos de presión y glucemia, postas informativas y asesoramiento profesional.
Cientos de vecinos asistieron en Mármol a una Jornada de Salud sobre el cuidado del corazón, organizada por el Municipio de Almirante Brown en homenaje al doctor René Favaloro, en coincidencia con el 26to. aniversario de su fallecimiento. Se realizó en el Paseo Mural Doctor Favaloro, en 4 de Enero y Mitre, en inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR). Realizaron chequeos preventivos y recibieron recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular.
La propuesta, coordinada a través de la Secretaría de Salud local, incluyó un circuito de postas profesionales con la presencia de médicos generalistas, nutricionistas y docentes de educación física. Durante las exposiciones se remarcó el rol de la alimentación equilibrada, la práctica de actividad física regular y el descanso adecuado como factores decisivos para prevenir patologías cardíacas. Asimismo, la Casa de la Enfermería dispuso puestos de atención gratuita donde se efectuaron controles de tensión arterial y medición de glucemia en sangre a los asistentes.
La actividad contó con la presencia del intendente interino Juan Fabiani, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Salud, Walter Gómez, y la delegada municipal de José Mármol, Valeria Ramallo. El diputado provincial Mariano Cascallares valoró la respuesta comunitaria ante la convocatoria y destacó la relevancia de combinar el reconocimiento a la figura del cardiocirujano argentino con acciones concretas de promoción de la salud y prevención primaria en los barrios.
El destacado cardiocirujano René Favaloro, agobiado por las deudas que tenía la fundación que lleva su nombre, y de la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno encabezado por Fernando de la Rúa, se suicidó disparándose un tiro en el corazón el 29 de julio de 2000, a los 77 años. Su cuerpo fue cremado en un cementerio privado de Berazategui y las cenizas esparcidas en los campos de Jacinto Arauz, una localidad en el Sureste de la provincia de La Pampa, en el límite con la de Buenos Aires, donde se desempeñó como médico durante 12 años, poco después de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata.
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