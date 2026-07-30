Realizaron jornada cardiovascular en homenaje a René Favaloro en Mármol

El destacado cardiocirujano René Favaloro, agobiado por las deudas que tenía la fundación que lleva su nombre, y de la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno encabezado por Fernando de la Rúa, se suicidó disparándose un tiro en el corazón el 29 de julio de 2000, a los 77 años. Su cuerpo fue cremado en un cementerio privado de Berazategui y las cenizas esparcidas en los campos de Jacinto Arauz, una localidad en el Sureste de la provincia de La Pampa, en el límite con la de Buenos Aires, donde se desempeñó como médico durante 12 años, poco después de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata.