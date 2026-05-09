Pedido por la continuidad de programa alimentario en Presidente Perón

Ariel Gerónimo Frete destacó que el programa constituye un "recurso indispensable para garantizar el acceso básico a la alimentación y el bienestar del núcleo familiar" para cientos de vecinos de Guernica. Y sostuvo que demandaría el 1,96 por ciento del Presupuesto de Gastos y Recursos vigente. Frete afirmó que elevó una nota similar al Concejo Deliberante, para que el cuerpo legislativo exija la erogación de esos fondos. Según sus estimaciones, cubrir las 15.645 cajas que integran el programa representaría un impacto mensual del 0,67 por ciento del presupuesto total votado por los concejales.