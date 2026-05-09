Pedido por la continuidad de programa alimentario en Presidente Perón

Un vecino de Guernica solicitó que el Municipio garantice la asistencia alimentaria a más de 15 mil familias durante el próximo trimestre.
Un vecino de Guernica que en noviembre de 2024 buscó ser Defensor del Pueblo de Presidente Perón presentó un pedido a la intendenta de ese distrito, Blanca Cantero, solicitando la continuidad del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La iniciativa busca garantizar la entrega de cajas de alimentos a familias con hijos escolarizados por un periodo inicial de tres meses.
Ariel Gerónimo Frete destacó que el programa constituye un "recurso indispensable para garantizar el acceso básico a la alimentación y el bienestar del núcleo familiar" para cientos de vecinos de Guernica. Y sostuvo que demandaría el 1,96 por ciento del Presupuesto de Gastos y Recursos vigente. Frete afirmó que elevó una nota similar al Concejo Deliberante, para que el cuerpo legislativo exija la erogación de esos fondos. Según sus estimaciones, cubrir las 15.645 cajas que integran el programa representaría un impacto mensual del 0,67 por ciento del presupuesto total votado por los concejales.
El Programa MESA funciona como un refuerzo alimentario que se distribuye a través de las instituciones educativas, llegando de forma directa a las familias con niños y adolescentes en edad escolar. "Demostramos que la medida es técnicamente viable y financieramente sustentable para la administración", sostuvo Frete.