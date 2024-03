Sebastián Di Bella apunta a un año pleno en el Turismo Pista

Di Bella disfruta su regreso al automovilismo y como el Turismo Pista es su casa, quiere hacer valer su experiencia al volante, así como disfrutar la adrenalina del deporte.

Luego de su 12° puesto en La Plata, el protagonista habló sobre su desempeño y destacó: "Durante los entrenamientos no pudimos redondear una vuelta por una ida de cola, lo solucionamos y en la primera clasificación, nuestro grupo fue muy enredado. Además, en la segunda tanda cronometrada, llovía, así que no pudimos mejorar nuestro tiempo y quedé trigésimo en la general, igualmente en la serie pudimos avanzar y nos aseguramos el puesto 12 para la final. Largamos bien, pero tuve un toque que me retrasó, aunque logré recuperarme y vimos la bandera a cuadros dentro del top diez. Nos quedamos muy conformes, porque el auto funcionó muy bien y tuvimos un ritmo de punta".