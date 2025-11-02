Temperley sorteará un auto 0 kilómetro para recaudar fondos y avanzar en el predio de Guernica

La dirigencia del Celeste planifica realizar trabajos esenciales en el terreno, incluyendo la edificación de los vestuarios y la casa del casero que custodiará el lugar, por lo que solicitan la ayuda de los hinchas para alcanzar la cifra necesaria. .

Con ese propósito, en las próximas horas se pondrán a la venta los números para la rifa de un auto 0 kilómetro, una iniciativa con la que aspiran a obtener una suma de dinero clave para convertir el predio en una realidad. Los números de la rifa tendrán un valor de 35 mil pesos, con la posibilidad de adquirirlos en seis cuotas, y el sorteo se realizará en Semana Santa a través de Lotería Nacional.

Jorge Rodríguez Turdó, uno de los vicepresidentes del club, brindó detalles de la movida en diálogo con el programa radial Locos x Temperley, aclarando que la totalidad de lo recaudado será destinado a las obras en Guernica. Explicó que con mil números vendidos se costeará el valor del vehículo, y el dinero restante se usará para la construcción de los vestuarios y la casa del casero.

En esa línea, el dirigente remarcó: "Si llegamos a las 4 mil rifas, sería espectacular, pero no es fácil. Le pusimos un valor bajo al precio de los números conscientes de la realidad del país y para que todos puedan participar". Las obras en el predio tienen fecha tentativa de inicio para la próxima semana, aunque esto dependerá de las condiciones climáticas. Además de los trabajos que llevará a cabo Temperley, la empresa GGC, que adquirió la mitad de las 26 hectáreas compradas por el club en 2017, se encargará de la construcción de dos canchas con riego por aspersión, con el objetivo de trasladar el fútbol juvenil a este nuevo espacio.