Temperley y un gran dilema en le banco de los suplentes

Los 90 minutos que se disputaron en el Cementerio de los Elefantes no dieron muestras de un cambio en el juego, mas sí en la actitud. Temperley se mantuvo concentrado, firme, sólido, no le sobró nada, pero no fue avasallado tampoco. Claro, relegó casi por completo la fase ofensiva en el complemento. Sin embargo, para muchos fue más que suficiente para pedir que Campodónico siga al frente del primer equipo.

En contrapartida, no son pocas las voces que reclaman el regreso de Perazzo. "En lo personal, volver a Temperley es algo que me trae lindos y gratos recuerdos", había asegurado el ex delantero de Boca y San Lorenzo cuando regresó al Alfredo Beranger como DT de Güemes.

Para muchos hinchas, el último recuerdo de un Gasolero con funcionamiento fue su modelo 2020, interrumpido por la pandemia de Covid. El conductor nacido en Colombia tenía un gran plantel, pero en el mercado de pases perdió nombres clave como Fernando Alarcón, Gonzalo Asís, Sebastián Prieto y Agustín Sosa, Alexis Vega, Roberto Brum, Mauro González, Emanuel Ibáñez y Nicolás Messiniti, figuras de su formación.

Luego, en un movimiento completamente electoralista, la CD decidió no renovar su vínculo y nombrar a Fernando Ruiz, tal vez el peor entrenador que haya tenido Temperley en los últimos diez años junto a Carlos Mayor, además de sentar al recientemente retirado Leonardo di Lorenzo como mánager. Nada funcionó, pero la gente del Celeste no olvidó a Perazzo, a quien ovacionó cuando volvió al Beranger.

¿Será la misma dirigencia que lo alejó de club la que lo traiga de vuelta?