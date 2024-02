Tristán Suárez quiere reivindicarse ante Almirante Brown

Si bien arrancó con el pie izquierdo la temporada de la Primera Nacional, en Tristán Suárez quedó algo de bronca por un partido en el que no fueron inferiores ante All Boys y que lo perdieron por la mínima, por una distracción. Pero el inicio de la competencia no será nada sencillo para los de Sebastián Salomón, que nuevamente tendrá que jugar como visitantes, ahora ante Almirante Brown. Mañana, desde las 21.15, El Lechero buscará sus primeros tres puntos en Isidro Casanova.