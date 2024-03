Tristán Suárez recibe a Alvarado en el inicio de la Primera Nacional

Se viene un duelo durísimo para los suarenses, que tendrán el respaldo de su gente como marco. El único antecedente en su reducto fue la derrota por la mínima ante Patronato, en un encuentro en el que merecieron mucho más que una caída. Respecto de los once, El Turco tendría planeado parar a Luciano Silva; Nicolás Alvarez, Iago Iriarte, Brian Negro y Brian Guerrero Ruíz; Juan Da Rosa, Ignacio Cechi, Pablo Ruíz y José Luis Fernández; Agustín Lavezzi y Francisco Molina, aunque con una presión más alta y con mayor iniciativa en el ataque.

"Es un rival difícil, vienen invictos de local. Vamos a salir a buscarlo, desplegar lo que nos pida el cuerpo técnico y dejar los tres puntos en casa", anticipó Molina.

Por su parte, también en Solo Ascenso, quien se refirió al duelo fue el ex Lechero Mariano Bettini, quien destacó: "Va a ser un partido especial para mí, me toca jugar por primera vez contra Tristán desde que me fui. Pasé grandes momentos ahí, sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos tienen un buen funcionamiento, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo para seguir sumando".