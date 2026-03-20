Alerta en iPhone por ciberataques: roban información accediendo a mensajes, mails y ubicaciones

Una campaña de ciberataques afecta a millones de dispositivos iPhone explotando fallas en iOS, afectando a millones de usuarios.
Un nuevo tipo de ciberataque denominado “DarkSword” logró vulnerar la seguridad de dispositivos iPhone y permite robar datos personales en cuestión de segundos, según alertaron especialistas en seguridad informática.
La amenaza apunta a equipos que operan con versiones de iOS entre la 18.4 y la 18.6.2, y permite acceder a mensajes, correos electrónicos y al historial de ubicaciones mediante una técnica de ejecución rápida que dificulta su detección.
La investigación fue realizada de forma conjunta por Google, la firma de ciberseguridad "Lookout" y la plataforma de privacidad "iVerify", que identificaron el alcance potencial del ataque.
El método explota vulnerabilidades en el navegador "Safari" y en la tecnología gráfica WebGPU, lo que permite a los atacantes eludir las defensas del sistema y ejecutar código malicioso sin intervención del usuario.
Una vez dentro del dispositivo, el malware envía la información recolectada de forma inmediata y elimina cualquier rastro de la intrusión, lo que complica su identificación incluso para herramientas de seguridad avanzadas.
Según estimaciones de iVerify, cerca del 14% de los usuarios de iPhone, lo que representa más de 221 millones de dispositivos, podrían estar expuestos a este tipo de ataques, cifra que podría ampliarse si otras versiones también resultan vulnerables.
La operación estaría vinculada a un actor identificado como “UNC6353”, asociado previamente a actividades de ciberespionaje y detectado por Google en distintas regiones, entre ellas Europa del Este y Asia.
El grupo habría comprometido sitios web legítimos mediante la inserción de scripts maliciosos, que al ser visitados por usuarios permiten la instalación automática del software espía en los dispositivos.
Desde Apple no hubo un pronunciamiento específico sobre este caso, aunque fuentes citadas en la investigación indicaron que varias de las vulnerabilidades ya fueron corregidas mediante actualizaciones recientes del sistema operativo.
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