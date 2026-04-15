Android 17: fecha de lanzamiento, funciones clave y cambios que prepara Google

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La beta pública, en cambio, incluirá la mayoría de las funciones finales y permitirá a los usuarios acceder anticipadamente a las novedades, y esta etapa es clave para detectar errores antes del lanzamiento estable.

Los cambios más importantes que trae Android 17

Android 17 Nuevas funciones orientadas tanto en diseño visual, videojuegos e Inteligencia Artificial.

Entre los cambios más relevantes, Android 17 incorpora nuevas funciones orientadas al uso con videojuegos. El sistema permitirá configurar directamente los botones de mandos físicos, como los de consolas, sin necesidad de aplicaciones externas, lo que mejora la experiencia en juegos móviles.

También se suma un sistema de mando virtual que traduce los gestos en pantalla en comandos compatibles con controles físicos lo que amplía la compatibilidad con títulos diseñados originalmente para pantallas táctiles.

En el plano de la productividad, el sistema introduce un portapapeles universal que permite copiar contenido en el celular y pegarlo en una computadora de forma inmediata. Esta función busca reducir la fragmentación entre dispositivos y simplificar el trabajo entre plataformas.

La inteligencia artificial tendrá un rol central con la incorporación de "AppFunctions", una herramienta que permite a asistentes como Gemini ejecutar tareas dentro de aplicaciones a partir de instrucciones en lenguaje natural. Esto habilita automatizaciones sin intervención manual directa.

En materia de seguridad, Google implementará controles más estrictos para la instalación de aplicaciones externas. Los desarrolladores deberán verificar su identidad incluso para distribuir archivos fuera de la tienda oficial, en un intento por reducir riesgos de software malicioso.

Otro eje del desarrollo es la posible integración de Android con "Chrome OS" bajo un proyecto interno que busca unificar ambos sistemas. Aunque no está confirmado para esta versión, el objetivo es que Android funcione de manera más eficiente en computadoras y dispositivos híbridos.

En cuanto a la compatibilidad, los primeros equipos en recibir Android 17 serán los Pixel (La marca de celulares propiedad de Google) a partir del modelo 6 en adelante. El resto de los fabricantes comenzará a adaptar el sistema en la segunda mitad de 2026, con actualizaciones que podrían extenderse hasta 2027 según cada marca.