Antes de la cotización, firmas de corretaje como Needham y Melius Research proyectaban que las acciones podían superar los US$ 105, lo que llevaría la valoración de Anthropic hasta los US$ 1,9 billones. Sin embargo, esas estimaciones podían modificarse por la volatilidad habitual de una primera jornada en el mercado.

Durante la apertura, el director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, se refirió a los cuestionamientos sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y defendió la importancia de la seguridad. “Si demostramos que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otros en nuestro sector se inspirarán para hacer lo mismo”, afirmó.

La salida a bolsa también tuvo un impacto inmediato en el patrimonio de sus fundadores. Amodei y sus seis cofundadores poseen en conjunto alrededor del 10% de la compañía, con participaciones valuadas en casi US$ 150.000 millones, según un cálculo de Reuters basado en la documentación presentada ante los reguladores.

De acuerdo con los documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Anthropic generó ingresos por US$ 33.240 millones durante los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, un incremento del 1.200% frente al mismo período del año anterior. Pese a ese crecimiento, registró pérdidas por US$ 104.000 millones, atribuidas en su mayoría a cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.

La cotización pública le abre a la empresa una nueva vía de financiación sin necesidad de recurrir a más endeudamiento, en un momento en que acumula una deuda de US$ 6.200 millones, calificada como “sustancial” en sus propios informes. Además, mantiene compromisos de computación por casi US$ 900.000 millones con socios como Amazon y Google, cuya financiación completa no está garantizada.