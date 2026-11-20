La desarrolladora de Claude alcanzó un valor de US$ 1,5 billones y recaudó US$ 81.000 millones, por encima de los casi US$ 75.000 millones obtenidos por SpaceX en junio.
Anthropic, la empresa tecnológica que desarrolla la inteligencia artificial Claude, debutó el jueves en Wall Street con un valor de US$ 1,5 billones, luego de fijar el precio de su oferta pública inicial (OPI) en US$ 83 por acción, y se convirtió en la mayor salida a bolsa de la historia, al superar el récord que había establecido SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk.
Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT poco después de la apertura del mercado. Durante las primeras horas de la jornada llegaron a subir hasta los US$ 115, antes de estabilizarse en torno a los US$ 95 hacia las 13 (hora del Este). El precio inicial había superado el rango previsto de entre US$ 70 y US$ 78 por acción.
La operación contempló la colocación de 980 millones de acciones: aproximadamente 956 millones fueron vendidas por Anthropic y el resto por accionistas existentes. A esa oferta se sumó una colocación privada de US$ 26.000 millones, en la que participaron empresas como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.
En conjunto, las operaciones generaron ingresos por US$ 81.000 millones, por encima de los cerca de US$ 75.000 millones que recaudó SpaceX en su debut bursátil de junio pasado. El proceso contó con la participación de más de veinte bancos, con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales suscriptores.
Antes de la cotización, firmas de corretaje como Needham y Melius Research proyectaban que las acciones podían superar los US$ 105, lo que llevaría la valoración de Anthropic hasta los US$ 1,9 billones. Sin embargo, esas estimaciones podían modificarse por la volatilidad habitual de una primera jornada en el mercado.
Durante la apertura, el director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, se refirió a los cuestionamientos sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y defendió la importancia de la seguridad. “Si demostramos que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otros en nuestro sector se inspirarán para hacer lo mismo”, afirmó.
La salida a bolsa también tuvo un impacto inmediato en el patrimonio de sus fundadores. Amodei y sus seis cofundadores poseen en conjunto alrededor del 10% de la compañía, con participaciones valuadas en casi US$ 150.000 millones, según un cálculo de Reuters basado en la documentación presentada ante los reguladores.
De acuerdo con los documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Anthropic generó ingresos por US$ 33.240 millones durante los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, un incremento del 1.200% frente al mismo período del año anterior. Pese a ese crecimiento, registró pérdidas por US$ 104.000 millones, atribuidas en su mayoría a cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.
La cotización pública le abre a la empresa una nueva vía de financiación sin necesidad de recurrir a más endeudamiento, en un momento en que acumula una deuda de US$ 6.200 millones, calificada como “sustancial” en sus propios informes. Además, mantiene compromisos de computación por casi US$ 900.000 millones con socios como Amazon y Google, cuya financiación completa no está garantizada.
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