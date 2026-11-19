Cómo configurar los controles parentales en TikTok

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En TikTok, la herramienta se llama Family Pairing o Sincronización familiar. Para activarla, el adulto debe abrir su perfil, ingresar al menú de "Configuración y privacidad", seleccionar "Family Pairing" y elegir la opción correspondiente a padre, madre o tutor. La aplicación generará un código QR o un enlace que el adolescente deberá escanear o abrir desde su cuenta para aceptar la vinculación.

Con la conexión establecida, el adulto puede fijar un límite diario de tiempo de pantalla, programar horarios de descanso, filtrar publicaciones del feed "Para ti" mediante palabras clave y restringir quién puede comentar o enviar mensajes al adolescente. Cuando se alcanza el tiempo permitido, el menor necesita un código de acceso de un solo uso proporcionado por el adulto para continuar utilizando la aplicación.

El límite más corto que se puede establecer mediante Family Pairing es de 40 minutos, según la organización Internet Matters. Sin vincular las cuentas, cualquier usuario también puede configurar su propio límite diario desde el perfil, en "Configuración y privacidad" y luego en "Tiempo de pantalla". Por defecto, las cuentas de adolescentes de entre 13 y 17 años son privadas y tienen un límite de uso de 60 minutos diarios.

Cómo activar la supervisión de adolescentes en YouTube

Los niños que robaron el auto se habrian inspirados en videos de YouTube.

En YouTube, el procedimiento comienza desde el Centro de Familias. El adulto debe iniciar sesión con su cuenta, tocar su foto de perfil, ingresar en "Configuración" y buscar la sección "Centro de Familias". Allí debe seleccionar "Administrar perfiles de niños y funciones para adolescentes", elegir la cuenta del menor y configurar las restricciones disponibles. Para completar la supervisión, tanto el padre como el adolescente deben aceptar la vinculación.

Entre las opciones disponibles se encuentran los recordatorios para descansar y para ir a dormir, un límite de tiempo para desplazarse por los Shorts y la selección del nivel de contenido que puede ver el adolescente. También es posible desactivar la reproducción automática para impedir que los videos continúen reproduciéndose sin que el usuario elija el siguiente. Con la supervisión activa, el adulto puede consultar la cantidad de canales que tiene el menor, los videos y transmisiones que publicó, los comentarios que escribió y los canales a los que está suscrito.