Las tres plataformas permiten vincular las cuentas de padres e hijos para limitar el tiempo de uso, restringir contenidos y supervisar algunas actividades, aunque cada aplicación tiene un procedimiento diferente.
Instagram, TikTok y YouTube cuentan con herramientas de control parental para que los adultos puedan gestionar el uso que hacen los adolescentes de las plataformas y, en la mayoría de los casos es necesario vincular la cuenta del padre o la madre con la del menor para que este último acepte la invitación.
Los controles permiten establecer límites de tiempo, programar horarios de descanso, restringir contenidos y recibir información sobre determinadas actividades. Las tres aplicaciones también incluyen protecciones predeterminadas para usuarios de entre 13 y 17 años, aunque la vinculación con un adulto permite modificar esos ajustes o sumar restricciones.
Para comenzar, el padre, la madre o el tutor debe ingresar al Centro de Familias de Meta, seleccionar la opción "Empezar", buscar el perfil del adolescente y tocar "Enviar invitación". El menor deberá aceptar el pedido para completar la vinculación, que vence a los siete días si no recibe respuesta. Cada adolescente puede tener un solo adulto supervisor, mientras que un adulto puede supervisar hasta cinco cuentas.
Una vez vinculados los perfiles, el adulto puede establecer un límite diario de uso de Instagram, programar horarios en los que el adolescente no pueda utilizar la aplicación y consultar a quién sigue el menor y quiénes lo siguen. También puede aprobar o rechazar cambios en las restricciones. Sin embargo, no tendrá acceso al historial de búsquedas ni al contenido de los chats, y tampoco podrá personalizar por completo las recomendaciones de Explorar y Reels.
En TikTok, la herramienta se llama Family Pairing o Sincronización familiar. Para activarla, el adulto debe abrir su perfil, ingresar al menú de "Configuración y privacidad", seleccionar "Family Pairing" y elegir la opción correspondiente a padre, madre o tutor. La aplicación generará un código QR o un enlace que el adolescente deberá escanear o abrir desde su cuenta para aceptar la vinculación.
Con la conexión establecida, el adulto puede fijar un límite diario de tiempo de pantalla, programar horarios de descanso, filtrar publicaciones del feed "Para ti" mediante palabras clave y restringir quién puede comentar o enviar mensajes al adolescente. Cuando se alcanza el tiempo permitido, el menor necesita un código de acceso de un solo uso proporcionado por el adulto para continuar utilizando la aplicación.
El límite más corto que se puede establecer mediante Family Pairing es de 40 minutos, según la organización Internet Matters. Sin vincular las cuentas, cualquier usuario también puede configurar su propio límite diario desde el perfil, en "Configuración y privacidad" y luego en "Tiempo de pantalla". Por defecto, las cuentas de adolescentes de entre 13 y 17 años son privadas y tienen un límite de uso de 60 minutos diarios.
En YouTube, el procedimiento comienza desde el Centro de Familias. El adulto debe iniciar sesión con su cuenta, tocar su foto de perfil, ingresar en "Configuración" y buscar la sección "Centro de Familias". Allí debe seleccionar "Administrar perfiles de niños y funciones para adolescentes", elegir la cuenta del menor y configurar las restricciones disponibles. Para completar la supervisión, tanto el padre como el adolescente deben aceptar la vinculación.
Entre las opciones disponibles se encuentran los recordatorios para descansar y para ir a dormir, un límite de tiempo para desplazarse por los Shorts y la selección del nivel de contenido que puede ver el adolescente. También es posible desactivar la reproducción automática para impedir que los videos continúen reproduciéndose sin que el usuario elija el siguiente. Con la supervisión activa, el adulto puede consultar la cantidad de canales que tiene el menor, los videos y transmisiones que publicó, los comentarios que escribió y los canales a los que está suscrito.
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