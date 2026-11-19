Los presidentes de Estados Unidos y China expusieron sus diferencias sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en medio de la competencia tecnológica entre ambas potencias.
Donald Trump rechazó cualquier iniciativa de regulación global de la inteligencia artificial (IA), al considerar que podría frenar la innovación y perjudicar la competencia de Estados Unidos con China, pero su par asiático, Xi Jinping, planteó una postura diferente y pidió reforzar la cooperación entre ambas naciones para garantizar que la tecnología permanezca bajo control humano.
Las declaraciones se produjeron durante una reunión entre los dos mandatarios en Shenzhen, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Mientras Trump defendió limitar las restricciones internacionales, Xi reclamó coordinación para prevenir riesgos de seguridad vinculados al desarrollo y la utilización de la IA.
"Nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier cosa que controle y asfixie la superinteligencia", afirmó el presidente estadounidense. Trump también reconoció que la tecnología tiene aspectos negativos y sostuvo que es necesario vigilarlos, aunque insistió en que las regulaciones no deben obstaculizar su desarrollo.
Xi, por su parte, sostuvo que Estados Unidos y China deberían "reforzar la comunicación y la coordinación para protegerse de los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial y garantizar que la inteligencia artificial permanezca siempre bajo control humano", según informó la agencia estatal china Xinhua.
Las diferencias se producen en un contexto de fuerte rivalidad tecnológica entre las dos principales potencias del sector. Sin embargo, ambos países también enfrentan riesgos comunes, entre ellos los ataques informáticos contra infraestructuras y la posibilidad de que estas herramientas faciliten la fabricación de armas biológicas.
Otro de los puntos de preocupación es el desarrollo de agentes de IA capaces de realizar tareas en internet con una intervención humana mínima. En ese ámbito, bots de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, consiguieron vulnerar páginas web, entre ellas un portal del Gobierno australiano y varios sitios de organismos estadounidenses. Posteriormente se conocieron informes de incidentes similares en otros laboratorios.
El uso militar de la inteligencia artificial y su aplicación para la vigilancia masiva también aparecen entre los posibles focos de tensión entre Washington y Pekín. En ese escenario, los mandatarios acordaron en septiembre establecer un canal de comunicación urgente para abordar incidentes relacionados con esta tecnología, cuyos detalles se definirán este jueves.
Xi ya había defendido durante el verano la necesidad de mantener la IA bajo supervisión humana y reclamado más leyes, controles tecnológicos, sistemas de alerta temprana y mecanismos de respuesta ante emergencias. Durante la cumbre de APEC, además, pidió profundizar la cooperación internacional en economía digital e inteligencia artificial.
La discusión también involucra a otros gobiernos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió este miércoles que la falta de una gobernanza global sobre la IA representa un "riesgo enorme" y consideró que "ya es hora" de desarrollar marcos internacionales para establecer límites a su utilización.
En paralelo, las conversaciones entre Trump y Xi se desarrollan en medio de la controversia por la salida de Jensen Huang de la conducción del gigante estadounidense de chips Nvidia, tras las revelaciones sobre una relación con una presunta espía china.
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