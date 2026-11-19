Las diferencias se producen en un contexto de fuerte rivalidad tecnológica entre las dos principales potencias del sector. Sin embargo, ambos países también enfrentan riesgos comunes, entre ellos los ataques informáticos contra infraestructuras y la posibilidad de que estas herramientas faciliten la fabricación de armas biológicas.

Otro de los puntos de preocupación es el desarrollo de agentes de IA capaces de realizar tareas en internet con una intervención humana mínima. En ese ámbito, bots de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, consiguieron vulnerar páginas web, entre ellas un portal del Gobierno australiano y varios sitios de organismos estadounidenses. Posteriormente se conocieron informes de incidentes similares en otros laboratorios.

El uso militar de la inteligencia artificial y su aplicación para la vigilancia masiva también aparecen entre los posibles focos de tensión entre Washington y Pekín. En ese escenario, los mandatarios acordaron en septiembre establecer un canal de comunicación urgente para abordar incidentes relacionados con esta tecnología, cuyos detalles se definirán este jueves.

Xi ya había defendido durante el verano la necesidad de mantener la IA bajo supervisión humana y reclamado más leyes, controles tecnológicos, sistemas de alerta temprana y mecanismos de respuesta ante emergencias. Durante la cumbre de APEC, además, pidió profundizar la cooperación internacional en economía digital e inteligencia artificial.

La discusión también involucra a otros gobiernos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió este miércoles que la falta de una gobernanza global sobre la IA representa un "riesgo enorme" y consideró que "ya es hora" de desarrollar marcos internacionales para establecer límites a su utilización.

En paralelo, las conversaciones entre Trump y Xi se desarrollan en medio de la controversia por la salida de Jensen Huang de la conducción del gigante estadounidense de chips Nvidia, tras las revelaciones sobre una relación con una presunta espía china.