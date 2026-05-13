Se cumplen 130 años del primer camión creado por Gottlieb Daimler

Dalmer truck

Del primer camión y el cambió en la industria

El impacto de aquel primer camión fue decisivo para el crecimiento económico y la conectividad global. Desde entonces, los vehículos de carga y pasajeros se transformaron en piezas centrales para el funcionamiento de ciudades, cadenas de suministro y servicios esenciales. El transporte de mercadería, la movilidad urbana y la recolección de residuos son algunas de las actividades que dependen directamente de esta industria.

Según los datos difundidos por la empresa, la compañía alcanzó en 2025 una participación del 35 % en el segmento europeo de camiones eléctricos de batería medianos y pesados.

Dalmer truck 3 La evolución del camión en estos 130 años.

La estrategia tecnológica de la firma se apoya en dos caminos paralelos para reducir emisiones: el desarrollo de camiones eléctricos de batería y la investigación de vehículos impulsados por hidrógeno. Entre sus proyectos más destacados aparecen el Mercedes-Benz eActros 600, orientado al transporte pesado eléctrico, y el "NextGenH2 Truck", un modelo experimental basado en celdas de combustible de hidrógeno.

En paralelo, la empresa también avanza sobre la digitalización del transporte comercial. Plataformas como TruckLive, Fleetboard y Detroit buscan integrar servicios conectados, monitoreo remoto y gestión inteligente de flotas. A eso se suman alianzas con otras compañías del sector para acelerar el desarrollo de software, conducción autónoma y sistemas de pila de combustible.

La celebración por los 130 años se extenderá durante todo el año con campañas internacionales, eventos y contenidos dedicados a repasar la evolución del transporte desde aquel primer camión de 1896 hasta las nuevas tecnologías que buscan redefinir el futuro de la movilidad pesada.