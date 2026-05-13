Se cumplen 130 años del primer camión creado por Gottlieb Daimler

La histórica invención de 1896 marcó el nacimiento de la industria del transporte motorizado y hoy impulsa el desarrollo de camiones eléctricos y autónomos.
La compañía Daimler Truck lanzó una campaña global para conmemorar los 130 años de la creación del primer camión motorizado desarrollado por Gottlieb Daimler en 1896, una innovación que dio origen a la industria moderna del transporte de cargas. Bajo el lema “130 años de progreso”, la empresa busca destacar tanto el legado histórico de aquella invención como el proceso de transformación tecnológica que atraviesa actualmente el sector.
El vehículo original estaba basado en un carro de mercancías tirado por caballos adaptado con un motor. La primera unidad fue entregada a un cliente en Londres y poco después el propio Daimler utilizó el camión para recorrer las calles de París durante una exposición universal, en una demostración pública que anticipaba el futuro del transporte motorizado.
La empresa sostuvo que el aniversario no apunta únicamente a recordar el pasado, sino también a mostrar el rumbo que está tomando la industria. Karin Rådström, presidenta y directora ejecutiva de Daimler Truck, afirmó que la compañía atraviesa una etapa centrada en la descarbonización del transporte, la digitalización de vehículos y el desarrollo de nuevos servicios para el sector logístico.
El impacto de aquel primer camión fue decisivo para el crecimiento económico y la conectividad global. Desde entonces, los vehículos de carga y pasajeros se transformaron en piezas centrales para el funcionamiento de ciudades, cadenas de suministro y servicios esenciales. El transporte de mercadería, la movilidad urbana y la recolección de residuos son algunas de las actividades que dependen directamente de esta industria.
Según los datos difundidos por la empresa, la compañía alcanzó en 2025 una participación del 35 % en el segmento europeo de camiones eléctricos de batería medianos y pesados.
La estrategia tecnológica de la firma se apoya en dos caminos paralelos para reducir emisiones: el desarrollo de camiones eléctricos de batería y la investigación de vehículos impulsados por hidrógeno. Entre sus proyectos más destacados aparecen el Mercedes-Benz eActros 600, orientado al transporte pesado eléctrico, y el "NextGenH2 Truck", un modelo experimental basado en celdas de combustible de hidrógeno.
En paralelo, la empresa también avanza sobre la digitalización del transporte comercial. Plataformas como TruckLive, Fleetboard y Detroit buscan integrar servicios conectados, monitoreo remoto y gestión inteligente de flotas. A eso se suman alianzas con otras compañías del sector para acelerar el desarrollo de software, conducción autónoma y sistemas de pila de combustible.
La celebración por los 130 años se extenderá durante todo el año con campañas internacionales, eventos y contenidos dedicados a repasar la evolución del transporte desde aquel primer camión de 1896 hasta las nuevas tecnologías que buscan redefinir el futuro de la movilidad pesada.
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