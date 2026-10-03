BAIC presente en Expo Auto Chino con sus reconocidas SUV, una pick-up y un sedan de lujo

El modelo incluye estacionamiento autónomo, conducción autónoma en embotellamientos, asientos calefaccionados y refrigerados, pantalla multimedia con conectividad total, mayor tecnología y equipamiento full ADAS.

Nueva pick-up full-size

BAIC exhibe en el salón la nueva PICKUP full-size, presentada por primera vez en Auto China 2026 en Beijing, que, destaca BAIC. demuestra "la capacidad de ingeniería al combinar robustez y sofisticación en un mismo concepto".

Lujo y tecnología de vanguardia: Stelato S9

BAIC exhibe el STELATO S9: un sedán eléctrico de lujo equipado con la última generación de asistencias avanzadas a la conducción, hardware preparado para un nivel 3 de manejo autónomo, aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos y un diseño atrayente y lujoso.