BAIC presente en Expo Auto Chino con sus reconocidas SUV, una pick-up y un sedan de lujo

Durante la muestra que se celebra en Costa Salguero, la marca presenta las BJ30, BJ40 PRO y la BAIC X55 Hybrid, además de una pick full-size y el Stelato S9 .
Llegada a la Argentina en 2018, BAIC está presente en la Expo Auto Chino -que se desarrolla en el Costa Salguero hasta el 4 de octubres. con cinco vehículos: tres SUV, una pick-up full-size y una novedad absoluta: el lujoso sedan eléctrico Stelato S9
Tiene su espacio la BJ30, el SUV híbrido que se consolidó como el vehículo de marca china más vendido en Argentina. Su propuesta -señala la empresa en un comunicado. "combina el ADN todoterreno de la familia BJ con motorización híbrida, una estética robusta y distintiva, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano: una combinación que le permitió construir rápidamente una identidad propia en el país".
También se exhibe la BJ40 PRO, SUV desarrollada especialmente para un uso 4x4, con chasis de doble viga, tracción con reductora y bloqueo de diferencial. Mantiene viva la herencia todoterreno militar de BAIC con la última tecnología al servicio del offroad.
Durante la exposición de autos chinos, también se tendrá la oportunidad para conocer la nueva BAIC X55 Hybrid que, según destaca la firma, tiene una "tecnología híbrida de rango extendido (REHEV), con 215 CV de potencia y una autonomía superior a los 900 kilómetros" con la que "marca un antes y un después en su segmento".
El modelo incluye estacionamiento autónomo, conducción autónoma en embotellamientos, asientos calefaccionados y refrigerados, pantalla multimedia con conectividad total, mayor tecnología y equipamiento full ADAS.
BAIC exhibe en el salón la nueva PICKUP full-size, presentada por primera vez en Auto China 2026 en Beijing, que, destaca BAIC. demuestra "la capacidad de ingeniería al combinar robustez y sofisticación en un mismo concepto".
BAIC exhibe el STELATO S9: un sedán eléctrico de lujo equipado con la última generación de asistencias avanzadas a la conducción, hardware preparado para un nivel 3 de manejo autónomo, aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos y un diseño atrayente y lujoso.
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