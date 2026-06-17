Chat GPT se encuentra caido a nivel mundial

La Inteligencia Artificial de Open IA estaba presentando dificultades a la hora de ingresar al sitio web.
El chatbot de inteligencia artificial más utilizado en el mundo, ChatGPT, sufrió este miércoles una interrupción significativa en su servicio a nivel global. Millones de usuarios reportaron la imposibilidad de iniciar sesión, cargar historiales de chats o generar nuevas consultas tanto en la versión de escritorio como en las aplicaciones móviles, experimentando mensajes de error persistentes que inhabilitaron por completo la herramienta de OpenAI.
La falla, que comenzó a registrarse al mediodia, fue calificada como una "interrupción crítica" dentro del propio portal de estado de la compañía liderada por Sam Altman. El impacto es de carácter generalizado, afectando de manera equitativa a los usuarios de la versión gratuita y a los clientes corporativos y suscriptores de ChatGPT Plus, quienes pagan una tarifa mensual para garantizar un acceso prioritario que esta vez quedó suspendido.
Ya las redes sociales se hicieron eco de la noticia y empezaron a publicar al respecto de las fallas al tratar de ingresar al sitio web de la inteligencia artificial.
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