Chat GPT se encuentra caido a nivel mundial

La falla, que comenzó a registrarse al mediodia, fue calificada como una "interrupción crítica" dentro del propio portal de estado de la compañía liderada por Sam Altman. El impacto es de carácter generalizado, afectando de manera equitativa a los usuarios de la versión gratuita y a los clientes corporativos y suscriptores de ChatGPT Plus, quienes pagan una tarifa mensual para garantizar un acceso prioritario que esta vez quedó suspendido.