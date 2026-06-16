Gabriel Batistuta y Motorola se unen de cara a la Copa Mundial

La firma también explicó que "la campaña incluirá una serie de piezas que conectan momentos históricos de la carrera de Batistuta con algunos de los lanzamientos más icónicos de Motorola. Mientras el Bati rompía récords, gritaba goles inolvidables o hacía historia con la camiseta de su país, Motorola lanzaba dispositivos que también marcarían a generaciones enteras. Un paralelismo entre dos historias que, cada una a su manera, dejaron huella".

“Gabriel Batistuta representa valores muy importantes para Motorola. Es una figura cercana, auténtica y con una historia que sigue vigente para distintas generaciones. Su legado trasciende el fútbol y conecta naturalmente con nuestra visión de marca. Queríamos unir emoción, nostalgia, humor e innovación de una manera natural”, afirmó Valeria Fernández, directora de Marketing de Motorola Argentina.

“Bati y Motorola tienen algo en común: ambos forman parte de la memoria afectiva de muchísimas personas. Hay recuerdos ligados a sus goles y también a dispositivos icónicos de la marca. Nos pareció muy genuino unir esos dos mundos en una campaña entretenida y con mucha identidad local”, agregó Fernández.

Con esta alianza, Motorola continúa fortaleciendo su vínculo con el deporte y la cultura popular en América Latina, apostando por figuras capaces de conectar con distintas audiencias desde la cercanía y la autenticidad.