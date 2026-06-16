Gabriel Batistuta y Motorola se unen de cara a la Copa Mundial

La empresa informó que´Bati` "protagonizará una campaña que une legado, innovación y pasión por el fútbol de cara al Mundial".
Motorola Argentina anunció la incorporación de Gabriel Batistuta como nuevo ícono de la marca en el país, señalando que "reconocido como uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol mundial, ´Bati` protagonizará una campaña que une legado, innovación y pasión por el fútbol de cara al Mundial".
Además, la empresa destacó en un comunicado que el jugador "fue Ídolo de la Selección nacional y figura del fútbol global," y que "sus goles, festejos y potencia dentro de la cancha todavía son parte de la memoria futbolera".
"Con pasos por numerosos clubes además de haber disputado tres Copas del Mundo -agregó Motorola-, Batistuta dejó una huella imborrable en el fútbol mundial. Entre sus récords más destacados, es el único jugador en la historia de los Mundiales en haber marcado dos hat-tricks en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo, en Estados Unidos 1994 y Francia 1998"
Como parte de la campaña Bati y Moto. Dos íconos legendarios, "Bati llevará su mirada futbolera para compartir consejos vinculados al uso cotidiano de smartphones, como el edge 70 fusion o el razr fold FIFA World Cup 26TM Collection y accesorios Motorola durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, además de otros tips que buscará trasladar la pasión futbolera a situaciones del día a día."
La firma también explicó que "la campaña incluirá una serie de piezas que conectan momentos históricos de la carrera de Batistuta con algunos de los lanzamientos más icónicos de Motorola. Mientras el Bati rompía récords, gritaba goles inolvidables o hacía historia con la camiseta de su país, Motorola lanzaba dispositivos que también marcarían a generaciones enteras. Un paralelismo entre dos historias que, cada una a su manera, dejaron huella".
“Gabriel Batistuta representa valores muy importantes para Motorola. Es una figura cercana, auténtica y con una historia que sigue vigente para distintas generaciones. Su legado trasciende el fútbol y conecta naturalmente con nuestra visión de marca. Queríamos unir emoción, nostalgia, humor e innovación de una manera natural”, afirmó Valeria Fernández, directora de Marketing de Motorola Argentina.
“Bati y Motorola tienen algo en común: ambos forman parte de la memoria afectiva de muchísimas personas. Hay recuerdos ligados a sus goles y también a dispositivos icónicos de la marca. Nos pareció muy genuino unir esos dos mundos en una campaña entretenida y con mucha identidad local”, agregó Fernández.
Con esta alianza, Motorola continúa fortaleciendo su vínculo con el deporte y la cultura popular en América Latina, apostando por figuras capaces de conectar con distintas audiencias desde la cercanía y la autenticidad.
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