Ciberestafas con IA: las pérdidas ya rozan los US$900 millones

Los especialistas advirtieron que la ingeniería social continúa siendo una de las principales armas de los atacantes. La inteligencia artificial les permite adaptar los engaños a cada víctima, aprovechando información pública para generar mensajes convincentes y aumentar las probabilidades de éxito.

A esta situación se suma la expansión de modelos criminales como el "Ransomware as a Service". Bajo este esquema, grupos especializados desarrollan plataformas listas para usar que otros delincuentes pueden contratar para lanzar ataques, automatizando procesos y ampliando el alcance de las amenazas a escala global.

Durante años, las estrategias de protección estuvieron centradas en fortalecer redes, servidores y dispositivos. Sin embargo, la creciente adopción de servicios en la nube y los entornos de trabajo distribuidos desplazó la atención hacia la protección de las identidades digitales y los comportamientos de los usuarios.

Los expertos sostienen que la seguridad informática ya no puede depender exclusivamente de soluciones tecnológicas. La capacitación constante, la validación de identidades y la implementación de procesos de verificación adicionales se volvieron elementos centrales para reducir el riesgo de ataques exitosos.

También gana relevancia el concepto de "neuroseguridad", una disciplina que analiza cómo los ciberdelincuentes explotan sesgos cognitivos, presión psicológica, sensación de urgencia y exceso de confianza para influir en las decisiones de las personas y facilitar el fraude.

Frente a este escenario, empresas, gobiernos y usuarios enfrentan el desafío de adaptar sus estrategias de defensa a una realidad en la que la inteligencia artificial puede ser utilizada tanto para proteger sistemas como para potenciar delitos.