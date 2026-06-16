Mundial 2026: cómo funciona el chip de la pelota que ayuda al VAR en cada partido

La Trionda incorpora un sensor que envía datos en tiempo real al sistema arbitral y se convirtió en una de las principales novedades tecnológicas del torneo.
El Mundial de la FIFA 2026 tiene una de las innovaciones tecnológicas más importantes aplicadas al arbitraje de los últimos años. La pelota oficial Trionda incorpora un chip capaz de registrar cada contacto con el balón y transmitir información en tiempo real al sistema VAR, con el objetivo de mejorar la precisión en las decisiones arbitrales.
Durante el Mundial 2026, la pelota no solo es protagonista del juego, sino también una herramienta clave para respaldar las decisiones arbitrales dentro del campo. La tecnología integrada permite identificar con exactitud el momento en que un futbolista toca el balón, una información que resulta determinante en jugadas de fuera de juego, manos o desvíos difíciles de detectar a simple vista.
El sistema está alojado dentro de uno de los cuatro paneles que componen el balón. El sensor de movimiento recopila datos de cada acción y los envía instantáneamente a la infraestructura tecnológica del VAR, donde son procesados junto con otras fuentes de información utilizadas por los árbitros.
La información generada por el chip se combina con herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar miles de datos por segundo. Este proceso permite reducir los tiempos de revisión y aportar evidencia objetiva en acciones que suelen generar controversias durante los partidos. La FIFA considera que esta tecnología contribuye a disminuir el margen de error humano y aumenta la transparencia en las decisiones tomadas dentro del campo.
Más allá del sensor, la Trionda también introduce cambios en su diseño ya que se trata del primer balón de un Mundial masculino construido con solo cuatro paneles, cuatro menos que las que tenía la Jabulani del mundial 2010, una configuración que busca optimizar el comportamiento aerodinámico y mejorar la estabilidad durante el vuelo.
Los paneles están unidos mediante costuras profundas que generan una superficie más rugosa. Según los desarrolladores, esta característica distribuye de manera más uniforme la resistencia del aire y favorece trayectorias más predecibles, tanto en remates de larga distancia como en centros y tiros libres.
Las características aerodinámicas de la Trionda fueron analizadas en estudios realizados en túneles de viento. Investigadores de la Universidad de Tsukuba concluyeron que el balón presenta una rugosidad superior a la de los utilizados en las últimas cuatro Copas del Mundo, un aspecto que favorece una mayor estabilidad en distintas situaciones de juego.
Con el Mundial ya en marcha, la Trionda se convirtió en una de las tecnologías más visibles del torneo. Su capacidad para generar datos en tiempo real transforma a la pelota en una pieza central del ecosistema arbitral moderno y marca un nuevo paso en la incorporación de herramientas digitales al fútbol de élite.
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