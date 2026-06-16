Mundial 2026: cómo funciona el chip de la pelota que ayuda al VAR en cada partido

Más allá del sensor, la Trionda también introduce cambios en su diseño ya que se trata del primer balón de un Mundial masculino construido con solo cuatro paneles, cuatro menos que las que tenía la Jabulani del mundial 2010, una configuración que busca optimizar el comportamiento aerodinámico y mejorar la estabilidad durante el vuelo.

Copa del mundo 2026 La preciada copa junto a la pelota oficial del Mundial 2026.

Los paneles están unidos mediante costuras profundas que generan una superficie más rugosa. Según los desarrolladores, esta característica distribuye de manera más uniforme la resistencia del aire y favorece trayectorias más predecibles, tanto en remates de larga distancia como en centros y tiros libres.

Las características aerodinámicas de la Trionda fueron analizadas en estudios realizados en túneles de viento. Investigadores de la Universidad de Tsukuba concluyeron que el balón presenta una rugosidad superior a la de los utilizados en las últimas cuatro Copas del Mundo, un aspecto que favorece una mayor estabilidad en distintas situaciones de juego.

Con el Mundial ya en marcha, la Trionda se convirtió en una de las tecnologías más visibles del torneo. Su capacidad para generar datos en tiempo real transforma a la pelota en una pieza central del ecosistema arbitral moderno y marca un nuevo paso en la incorporación de herramientas digitales al fútbol de élite.