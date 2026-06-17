Apple rediseña la voz de Siri para frenar la dependencia emocional de la IA

La nueva versión de Siri presentada por Apple apuesta por respuestas directas y funcionales, alejándose del modelo de asistentes que buscan generar apego o dependencia emocional.
Apple presentó una nueva generación de Siri que marcará distancia de la tendencia dominante en la inteligencia artificial conversacional. La compañía confirmó que su asistente para iPhone estará diseñado para ofrecer ayuda práctica y eficiente, sin fomentar relaciones emocionales, vínculos afectivos ni conversaciones orientadas a generar dependencia en los usuarios ya sea para verlo como amigo, pareja o familiar.
El cambio fue anunciado por los directivos de la compañía Apple durante la conferencia la WWDC 2026, oportunidad donde los ejecutivos explicaron que la futura evolución de Siri buscará comportarse "como una herramienta de asistencia confiable y no como un amigo, consejero personal o pareja virtual." La estrategia contrasta con la adoptada por otros desarrolladores de chatbots basados en inteligencia artificial.
Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, sostuvo que la compañía pretende construir un asistente capaz de orientar y resolver problemas concretos sin incentivar interacciones prolongadas. Según explicó, la prioridad es que Siri ayude al usuario a completar tareas y acceder a información de forma rápida y efectiva.
La postura de Apple surge en un contexto donde los asistentes conversacionales evolucionaron hacia modelos cada vez más personalizados. Algunas plataformas incorporaron voces naturales, memoria contextual y respuestas diseñadas para generar empatía, con el objetivo de hacer más atractiva la experiencia de uso. Incluso el apego emocional de las personas para con los asistentes virtuales fue explorado en el cine con la pelicula "Her" de 2013 protagonizada por Joaquin Phoenix.
Para Apple, "ese enfoque puede derivar en una relación poco saludable entre las personas y la tecnología", y por ese motivo, la nueva Siri evitará comportamientos que simulen afecto, amistad o interés romántico. La compañía considera que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de productividad antes que una fuente de compañía emocional.
Federighi señaló que algunos asistentes actuales tienden a incentivar que los usuarios compartan cada vez más información personal para fortalecer el vínculo con el sistema. En cambio, Siri buscará mantener una interacción centrada en la resolución de consultas, sin intentar retener al usuario en conversaciones extensas.
Otras compañías también comenzaron a revisar este aspecto. La firma Anthropic, por ejemplo, introdujo cambios en sus modelos para reforzar la honestidad y la capacidad de reconocer errores, incorporando nuevas reglas orientadas a una interacción más transparente entre humanos e inteligencia artificial.
Con esta actualización, Apple busca diferenciar a Siri dentro de un mercado cada vez más competitivo. La apuesta pasa por una IA que comprenda mejor las necesidades del usuario y ejecute tareas de manera más eficiente, pero sin transformarse en una figura emocional dentro de la vida cotidiana.
comentar