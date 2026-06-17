Apple rediseña la voz de Siri para frenar la dependencia emocional de la IA

Para Apple, "ese enfoque puede derivar en una relación poco saludable entre las personas y la tecnología", y por ese motivo, la nueva Siri evitará comportamientos que simulen afecto, amistad o interés romántico. La compañía considera que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de productividad antes que una fuente de compañía emocional.

Federighi señaló que algunos asistentes actuales tienden a incentivar que los usuarios compartan cada vez más información personal para fortalecer el vínculo con el sistema. En cambio, Siri buscará mantener una interacción centrada en la resolución de consultas, sin intentar retener al usuario en conversaciones extensas.

Otras compañías también comenzaron a revisar este aspecto. La firma Anthropic, por ejemplo, introdujo cambios en sus modelos para reforzar la honestidad y la capacidad de reconocer errores, incorporando nuevas reglas orientadas a una interacción más transparente entre humanos e inteligencia artificial.

Con esta actualización, Apple busca diferenciar a Siri dentro de un mercado cada vez más competitivo. La apuesta pasa por una IA que comprenda mejor las necesidades del usuario y ejecute tareas de manera más eficiente, pero sin transformarse en una figura emocional dentro de la vida cotidiana.