Cómo eliminar las suscripciones que llenan tu Gmail de correos no deseados

Junto a cada suscripción aparece un botón para anular el envío de mensajes. Al seleccionarlo, Gmail muestra una ventana de confirmación y, una vez aceptada la acción, deja de recibir los correos promocionales de ese remitente.

Otra alternativa consiste en ingresar desde el menú lateral izquierdo de Gmail. Allí, la opción "Gestionar suscripciones" permite acceder al mismo listado y administrar todas las altas activas sin modificar la dirección web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roman Alejandro Restrepo Perez (@romanlohace)

Además de cancelar las suscripciones innecesarias, una recomendación para evitar que la casilla vuelva a saturarse consiste en utilizar una dirección de correo secundaria al registrarse en promociones, sorteos o newsletters. De esta manera, los mensajes comerciales quedan separados del correo utilizado para asuntos personales o laborales.

Mantener organizadas las suscripciones también ayuda a reducir el riesgo de que mensajes importantes queden ocultos entre decenas de correos publicitarios, además de facilitar la administración diaria de la cuenta.

Si una suscripción fue cancelada por error, el proceso puede revertirse ingresando al sitio web de la empresa o servicio correspondiente y completando nuevamente el formulario de alta del boletín. En algunos casos será necesario confirmar la solicitud mediante un enlace enviado al correo electrónico.

Conocer y administrar las suscripciones activas permite mantener una bandeja de entrada más ordenada, reducir el volumen de mensajes no deseados y recuperar el control sobre los correos que llegan todos los días, sin necesidad de eliminar manualmente cada promoción.