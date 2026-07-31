Fuerte suba de Lenovo en la lista 'Fortune Global 500'

Gracias al crecimiento de su negocio impulsado por IA; Lenovo escaló 43 lugares hasta la posición 153 en la lista anual Global 500 de Fortune, logrando la clasificación más alta en la historia de la compañía.
Lenovo informó que escaló 43 lugares hasta la posición 153 en la lista anual Global 500 de Fortune, logrando la clasificación más alta en la historia de la compañía y uno de los avances más significativos de los últimos años.
"Este reconocimiento -agregó la empresa- destaca la posición de Lenovo como una de las 500 empresas más grandes del mundo por volumen de ingresos y pone el broche de oro al año más sólido de su historia, con ingresos récord de 83.000 millones de dólares y un crecimiento interanual del beneficio neto ajustado del 42%, alcanzando los 2.000 millones de dólares".
La firma también destacó que "los resultados demuestran el progreso continuo de Lenovo en la ejecución de su visión de IA Híbrida, posicionándose a la vanguardia en la era de la democratización y la inferencia de la IA. Los ingresos relacionados con la inteligencia artificial se duplicaron a nivel interanual y representaron el 33% de los ingresos del grupo durante todo el ejercicio fiscal, lo que consolida a la IA como el principal motor de crecimiento en todas las áreas de negocio de Lenovo".
Por último, el gigante tecnológico señaló que "tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lenovo implementó con éxito soluciones basadas en IA y un despliegue tecnológico sin precedentes como Socio Tecnológico Oficial de la FIFA. El excelente desarrollo de este megaevento demostró la solidez de la estrategia de IA híbrida y la cartera integral de soluciones (full-stack) de Lenovo, reforzando aún más la capacidad de innovación que continúa impulsando el crecimiento de la compañía".
Lenovo es una empresa tecnológica global con ingresos anuales de USD 83 mil millones, clasificada en el puesto número 153 en la lista Fortune Global 500 y brinda servicios a millones de clientes todos los días en 180 mercados.
Lenovo ejecuta una estrategia de IA Híbrida que abarca tanto la IA Personal —una IA personal, múltiples dispositivos— como la IA Empresarial, ayudando a los clientes a transformar los datos en información valiosa y resultados concretos. Esta estrategia se implementa a través del compromiso del Grupo con la innovación de clase mundial y un portafolio completo de IA que incluye dispositivos (PCs, estaciones de trabajo, smartphones, tablets y accesorios), soluciones de infraestructura (servidores, almacenamiento, edge computing, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), así como software, soluciones y servicios.
Con presencia global que abarca más de 20 centros de investigación y desarrollo y una cadena de suministro global que incluye más de 30 plantas de fabricación distribuidas en 11 mercados, Lenovo es ampliamente reconocida por su excelencia operativa. Lenovo cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo Lenovo Group Limited (HKSE: 992) y también como ADR bajo el símbolo LNVGY.
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