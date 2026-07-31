Fuerte suba de Lenovo en la lista 'Fortune Global 500'

Lenovo, una empresa con ingresos anuales de USD 83 mil millones

Lenovo es una empresa tecnológica global con ingresos anuales de USD 83 mil millones, clasificada en el puesto número 153 en la lista Fortune Global 500 y brinda servicios a millones de clientes todos los días en 180 mercados.

Lenovo ejecuta una estrategia de IA Híbrida que abarca tanto la IA Personal —una IA personal, múltiples dispositivos— como la IA Empresarial, ayudando a los clientes a transformar los datos en información valiosa y resultados concretos. Esta estrategia se implementa a través del compromiso del Grupo con la innovación de clase mundial y un portafolio completo de IA que incluye dispositivos (PCs, estaciones de trabajo, smartphones, tablets y accesorios), soluciones de infraestructura (servidores, almacenamiento, edge computing, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), así como software, soluciones y servicios.

Con presencia global que abarca más de 20 centros de investigación y desarrollo y una cadena de suministro global que incluye más de 30 plantas de fabricación distribuidas en 11 mercados, Lenovo es ampliamente reconocida por su excelencia operativa. Lenovo cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo Lenovo Group Limited (HKSE: 992) y también como ADR bajo el símbolo LNVGY.