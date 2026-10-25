Es argentino, creó un dispositivo con IA para personas ciegas y ganó en Harvard

El desarrollo integra hardware impreso en 3D, motores y programación propia, vinculándose con una aplicación móvil impulsada por IA y reconocimiento de imágenes para guiar en recorridos habituales y personalizar las configuraciones.

Pulitano diseñó y construyó el dispositivo en un intensivo hackatón de 36 horas junto a otros tres estudiantes.

Uno de los aspectos más destacados fue la optimización de recursos: el prototipo inicial requirió una inversión de alrededor de 70 dólares en componentes electrónicos.

De cara al futuro, el equipo trabaja en ampliar el rango de cobertura del sistema de 180 a 360 grados e incorporar funciones avanzadas, como el reconocimiento facial de personas conocidas. Si bien los desarrolladores destacan el potencial del sistema para mejorar la calidad de vida de los usuarios, aclaran que la viabilidad comercial dependerá de procesos posteriores de escala industrial, mantenimiento y adaptación