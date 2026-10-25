Es argentino, creó un dispositivo con IA para personas ciegas y ganó en Harvard

Se trata de Martín Pulitano, de 20 años. Su proyecto recibió tres premios en la emblemática competencia universitaria. Cómo funciona el dispositivo que facilita la movilidad y autonomía de personas con discapacidad visual.
Martín Pulitano, de 20 años, lideró el desarrollo de "FEEL", un prototipo que transforma el entorno en señales táctiles. El proyecto fue distinguido con tres premios en una emblemática competencia universitaria en Harvard.
El estudiante argentino obtuvo el primer premio general en HackHarvard 2026 tras desarrollar FEEL, un dispositivo innovador diseñado para facilitar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad visual. El sistema, que combina sensores, inteligencia artificial y retroalimentación héctica, se alzó además con otras dos distinciones durante la prestigiosa competencia universitaria celebrada en Estados Unidos.
Alumno de tercer año de Ingeniería Informática en la Universidad del CEMA (UCEMA), Pulitano diseñó y construyó la tecnología en un intensivo hackatón de 36 horas junto a un equipo integrado por otros tres estudiantes.
A diferencia de las alternativas tradicionales enfocadas en señales sonoras, el dispositivo opera mediante un sistema de sensores capaces de detectar obstáculos a una distancia de hasta cinco metros. Al identificar un objeto, un mecanismo de pequeños pines ejerce una leve presión sobre distintas zonas de la mano del usuario, indicando de forma intuitiva su posición y ubicación exacta en el espacio.
El desarrollo integra hardware impreso en 3D, motores y programación propia, vinculándose con una aplicación móvil impulsada por IA y reconocimiento de imágenes para guiar en recorridos habituales y personalizar las configuraciones.
Uno de los aspectos más destacados fue la optimización de recursos: el prototipo inicial requirió una inversión de alrededor de 70 dólares en componentes electrónicos.
De cara al futuro, el equipo trabaja en ampliar el rango de cobertura del sistema de 180 a 360 grados e incorporar funciones avanzadas, como el reconocimiento facial de personas conocidas. Si bien los desarrolladores destacan el potencial del sistema para mejorar la calidad de vida de los usuarios, aclaran que la viabilidad comercial dependerá de procesos posteriores de escala industrial, mantenimiento y adaptación
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