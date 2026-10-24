Un ciberataque dejó fuera de servicio a municipios de cinco provincias

El ataque de tipo ransomware afectó los sistemas de gestión en comunas de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis y Corrientes. La empresa proveedora descartó el robo de datos y confirmó que hubo pedidos de rescate en bitcoins.
Un ciberataque de tipo ransomware contra la empresa Program Consultores S.A. (PGM) dejó fuera de servicio los sistemas informáticos de numerosas municipalidades de cinco provincias argentinas y obligó a suspender trámites administrativos, cobros de tasas y servicios digitales.
El incidente se registró este viernes 23 de octubre y afectó a administraciones que utilizan la plataforma de la compañía cordobesa, dedicada a brindar soluciones de gestión administrativa y tributaria a más de 250 municipios y comunas de 11 provincias.
El incidente tuvo un alcance que excede a una sola provincia. Entre las localidades afectadas se encuentran Villa Carlos Paz, Cosquín, Oncativo, Almafuerte, Tío Pujio, Villa Giardino, San Marcos Sierras, Cuesta Blanca, La Cumbrecita y Achiras, en Córdoba.
También se registraron inconvenientes en Roldán y Cañada de Gómez, en Santa Fe; Río Gallegos y El Chaltén, en Santa Cruz; Villa de Merlo, en San Luis, y Goya, en Corrientes. A ese listado se suman otras localidades cordobesas, como La Falda, La Cumbre, Valle Hermoso, Tanti y Villa Santa Cruz del Lago.
La afectación no fue idéntica en todos los casos: mientras algunos municipios confirmaron oficialmente la interrupción de sus sistemas, en otros se detectaron problemas de acceso a las plataformas digitales. Por eso, todavía no hay un relevamiento definitivo de todas las administraciones perjudicadas.
En Villa Carlos Paz, por ejemplo, la caída del sistema impactó en los servicios de tasas y rentas municipales, lo que impidió realizar determinadas consultas, pagos de tributos y trámites vinculados con la emisión de cedulones. Otras localidades de Punilla también debieron interrumpir temporalmente distintas gestiones administrativas.
En Río Gallegos, el municipio informó que la totalidad de sus sistemas informáticos se encuentra fuera de servicio como consecuencia del ataque. La interrupción impide brindar atención normal y realizar trámites en las áreas dependientes de la Secretaría de Hacienda, además de imposibilitar el acceso a la página web municipal.
Desde la administración local indicaron que los equipos técnicos de PGM y del Municipio trabajan para restaurar los sistemas y recuperar la operatividad lo antes posible. Por el momento, no se informó una fecha precisa para la normalización del servicio.
En tanto, la Municipalidad de Avellaneda, en Santa Fe, también comunicó que sufrió un ingreso ilegítimo a sus sistemas informáticos. El Centro de Cómputos trabaja para restablecer el funcionamiento, mientras que los trámites municipales permanecen suspendidos temporalmente.
En un comunicado enviado a los municipios afectados, Program Consultores S.A. aseguró que no hubo extracción de información confidencial ni filtración de bases de datos. Según explicó la compañía, el ataque involucró un virus que encriptó archivos y dejó inoperativos servidores utilizados por algunas administraciones. La firma sostuvo que el incidente afectó la infraestructura donde se alojan los sistemas y no el funcionamiento de sus aplicaciones.
Además, algunas municipalidades recibieron pedidos de rescate de hasta tres bitcoins para recuperar los sistemas. Hasta el momento, no se informó públicamente si se realizó algún pago.
La empresa también negó que el episodio estuviera relacionado con vulnerabilidades informáticas previamente reportadas en PHP y afirmó que sus aplicativos funcionan correctamente.
Mientras continúan las tareas de recuperación, los municipios afectados buscan restablecer sus servicios y comunicar a los vecinos qué trámites pueden realizarse por vías alternativas. Todavía no hay un plazo confirmado para la normalización general de los sistemas.
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