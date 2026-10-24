Un ciberataque dejó fuera de servicio a municipios de cinco provincias

El ciberataque contra la plataforma PGM afectó los sistemas municipales de distintas provincias y obligó a suspender trámites y servicios digitales.

La afectación no fue idéntica en todos los casos: mientras algunos municipios confirmaron oficialmente la interrupción de sus sistemas, en otros se detectaron problemas de acceso a las plataformas digitales. Por eso, todavía no hay un relevamiento definitivo de todas las administraciones perjudicadas.

En Villa Carlos Paz, por ejemplo, la caída del sistema impactó en los servicios de tasas y rentas municipales, lo que impidió realizar determinadas consultas, pagos de tributos y trámites vinculados con la emisión de cedulones. Otras localidades de Punilla también debieron interrumpir temporalmente distintas gestiones administrativas.

En Río Gallegos, el municipio informó que la totalidad de sus sistemas informáticos se encuentra fuera de servicio como consecuencia del ataque. La interrupción impide brindar atención normal y realizar trámites en las áreas dependientes de la Secretaría de Hacienda, además de imposibilitar el acceso a la página web municipal.

Desde la administración local indicaron que los equipos técnicos de PGM y del Municipio trabajan para restaurar los sistemas y recuperar la operatividad lo antes posible. Por el momento, no se informó una fecha precisa para la normalización del servicio.

En tanto, la Municipalidad de Avellaneda, en Santa Fe, también comunicó que sufrió un ingreso ilegítimo a sus sistemas informáticos. El Centro de Cómputos trabaja para restablecer el funcionamiento, mientras que los trámites municipales permanecen suspendidos temporalmente.

La empresa descartó el robo de información

En un comunicado enviado a los municipios afectados, Program Consultores S.A. aseguró que no hubo extracción de información confidencial ni filtración de bases de datos. Según explicó la compañía, el ataque involucró un virus que encriptó archivos y dejó inoperativos servidores utilizados por algunas administraciones. La firma sostuvo que el incidente afectó la infraestructura donde se alojan los sistemas y no el funcionamiento de sus aplicaciones.

Además, algunas municipalidades recibieron pedidos de rescate de hasta tres bitcoins para recuperar los sistemas. Hasta el momento, no se informó públicamente si se realizó algún pago.

La empresa también negó que el episodio estuviera relacionado con vulnerabilidades informáticas previamente reportadas en PHP y afirmó que sus aplicativos funcionan correctamente.

Mientras continúan las tareas de recuperación, los municipios afectados buscan restablecer sus servicios y comunicar a los vecinos qué trámites pueden realizarse por vías alternativas. Todavía no hay un plazo confirmado para la normalización general de los sistemas.