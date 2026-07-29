Cómo un estudio de las nubes de Marte ayudaría a descender en ese planeta

El investigador sostuvo que los resultados permitirán optimizar el diseño de futuras naves destinadas a llegar a la superficie marciana. “Será importante en el futuro, cuando la humanidad llegue a Marte”, afirmó, al señalar que conocer mejor la atmósfera ayudará a controlar las fricciones y diferencias que puedan presentarse durante el descenso para que “todo salga bien en el aterrizaje”.

Una de las principales dificultades radica en que la atmósfera marciana es mucho menos densa que la terrestre. Según Brasil, la escasa cantidad de moléculas reduce considerablemente la fuerza de rozamiento, por lo que “es como si estuviéramos casi en caída libre”. Esa característica explica parte de los problemas que enfrentaron numerosas misiones enviadas desde la década de 1960, cuando aproximadamente la mitad de los intentos de exploración terminaron en fallos de lanzamiento, inserción orbital o impactos sobre la superficie.

El estudio también profundizó en el comportamiento de las nubes marcianas, que son escasas y aparecen principalmente durante determinadas estaciones del año. Los científicos explicaron que su formación está vinculada a la evaporación de los casquetes polares de dióxido de carbono y agua, fenómeno que genera una región conocida como Aphelion Cloud Belt en el hemisferio norte, donde la presencia de nubes aumenta temporalmente.

Además de contribuir al desarrollo de futuras misiones espaciales, los investigadores destacaron que Marte funciona como un laboratorio natural para estudiar fenómenos atmosféricos similares a los de la Tierra, aunque de forma mucho más extrema. Entre ellos sobresalen las tormentas globales de polvo que pueden cubrir todo el planeta y cuyos mecanismos de formación todavía no son comprendidos por completo, un desafío que continúa siendo objeto de investigación científica.