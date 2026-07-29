Con marcas de agua inteligentes, Motorola permite personalizar fotos

El resultado es que cada fotografía incorpora una identidad visual propia, manteniendo una estética integrada con la imagen.

Más información sobre cómo fue tomada la foto

Además del diseño personalizado, la nueva marca de agua de Motorola muestra datos relevantes de la captura. Entre ellos se incluyen el modelo del smartphone utilizado y distintos parámetros de la cámara, permitiendo identificar fácilmente con qué dispositivo y configuración fue tomada la fotografía.

De esta manera, la marca de agua deja de ser únicamente un elemento de branding para convertirse también en una referencia visual sobre la captura.

Edición especial para los fanáticos del fútbol

Como parte de la alianza entre Motorola y la FIFA, indicò la firma "algunos dispositivos incorporan una marca de agua exclusiva inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 26".

Esta versión utiliza el mismo sistema inteligente de selección de color, pero está diseñada para reconocer el color predominante de la camiseta del hincha e integrarlo dentro de una composición gráfica oficial aprobada por la FIFA.

Así, cada fotografía tomada durante un partido, una reunión con amigos o cualquier celebración futbolera puede reflejar automáticamente los colores del equipo y convertirse en un recuerdo temático del torneo.

La experiencia también se extiende más allá de la cámara. Modelos como motorola razr fold y motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 2026 incluyen fondos de pantalla exclusivos, el jingle oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 como tono de llamada y esta marca de agua inteligente para que los usuarios puedan seguir reviviendo la pasión por el fútbol.

Modelos como motorola signature, motorola razr 70, motorola razr 70 ultra, motorola edge 70 pro y moto g47 incluirán fondos de pantalla y tonos de llamada oficiales inspirados en el torneo, aunque estos no estarán configurados de forma predeterminada.

Cómo activar las marcas de agua inteligentes

Para activar las marcas de agua inteligentes en un celular Motorola sólo se debe abrir la Cámara e ir a Ajustes. Al ingresar en Marca de agua verás las opciones para personalizarla, incluyendo el color adaptativo, un recuadro con la información básica o la opción de un marco elaborado.

Celulares Motorola compatibles con marcas de agua inteligentes

La lista completa de los celulares compatibles con las marcas de agua inteligentes de Motorola es esta:

motorola signature,

Familia moto g: moto g17, moto g47, moto g67, moto g 77, y moto g max.

moto g17, moto g47, moto g67, moto g 77, y moto g max. Familia motorola edge : motorola edge 70, edge 70 fusion, edge 70 pro

: motorola edge 70, edge 70 fusion, edge 70 pro Familia razr: motorola razr 70, razr 70 ultra y razr fold.

Con esta evolución -subrayò la empresa-, "Motorola convierte la marca de agua en un elemento de diseño que acompaña la creatividad de cada persona. Ya no se trata únicamente de identificar con qué teléfono fue tomada una imagen, sino de integrar el color, el contexto y la personalidad de la fotografía en un sello único pensado para compartir en redes sociales y conservar cada recuerdo con una identidad propia".