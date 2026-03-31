Día del Backup: el punto débil de la Inteligencia Artificial que preocupa a las empresas

A su vez, el crecimiento exponencial de la información procesada por la inteligencia artificial tensiona los modelos tradicionales de protección. Las ventanas de backup, los tiempos de recuperación y el alcance de las copias de seguridad no evolucionaron al mismo ritmo, lo que genera una brecha operativa.

Guardar en la nube no es la mejor opción para resguardar tus datos

Otro punto crítico es la confusión entre almacenamiento en la nube (por ejemplo en google Drive, Dropbox o iCloud) y respaldo efectivo. En muchos casos, las empresas asumen que alojar datos en servicios cloud garantiza su recuperación, cuando no siempre existen mecanismos para restaurar información eliminada, dañada o comprometida.

Back Up Siempre es recomendado tener el Back Up de la información en una memoria externa en caso de cualquier fallo que presente ya sea un dispositivo o problemas en el acceso a Cloud.

Las consecuencias de esta falta de previsión pueden ser inmediatas. Si un sistema de IA pierde acceso a su base de conocimiento o a sus datos de entrenamiento, su funcionamiento se interrumpe. En entornos productivos, esto puede traducirse en la paralización de procesos clave y pérdidas económicas relevantes.

El avance de la IA también es aprovechado por ciberdelincuentes, que automatizan ataques a gran escala y aumentan la presión sobre las infraestructuras corporativas. Sin estrategias de backup adecuadas, el impacto de estos incidentes se multiplica.

En este contexto, el Día Mundial del Backup refuerza la necesidad de revisar las estrategias de resiliencia empresarial. No se trata solo de almacenar información, sino de garantizar que los sistemas puedan ser restaurados en tiempos compatibles con la operación, en un escenario donde la inteligencia artificial ya es parte estructural del negocio.