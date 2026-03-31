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Día del Backup: el punto débil de la Inteligencia Artificial que preocupa a las empresas

En un contexto de adopción acelerada de inteligencia artificial, crece la preocupación por la falta de estrategias de recuperación de datos para sistemas clave.

En el marco del Día Mundial del Backup, especialistas en ciberseguridad advierten sobre un riesgo creciente en el ámbito corporativo: la falta de planes de recuperación para entornos de inteligencia artificial. A pesar de su rápida adopción, estos sistemas aún no están integrados en muchas estrategias de respaldo y continuidad del negocio.

El problema adquiere relevancia porque la IA ya sostiene operaciones críticas dentro de las empresas. Modelos entrenados, bases de conocimiento y pipelines de datos forman parte del núcleo productivo, pero en numerosos casos no cuentan con mecanismos adecuados para su recuperación ante fallas o ciberataques.

Datos recientes muestran que el 7,5% de los prompts utilizados en sistemas de inteligencia artificial contiene información sensible, mientras que una de cada 80 interacciones presenta un alto riesgo de filtración. Esta exposición amplifica las consecuencias de cualquier incidente en entornos que no están correctamente protegidos.

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El desfasaje entre la adopción tecnológica y las estrategias de backup responde, en gran medida, a la velocidad de implementación de la IA en el ámbito corporativo. Muchas infraestructuras de respaldo fueron diseñadas antes de la irrupción de estos sistemas y no se adaptaron a su complejidad ni a su volumen de datos.

A su vez, el crecimiento exponencial de la información procesada por la inteligencia artificial tensiona los modelos tradicionales de protección. Las ventanas de backup, los tiempos de recuperación y el alcance de las copias de seguridad no evolucionaron al mismo ritmo, lo que genera una brecha operativa.

Guardar en la nube no es la mejor opción para resguardar tus datos

Otro punto crítico es la confusión entre almacenamiento en la nube (por ejemplo en google Drive, Dropbox o iCloud) y respaldo efectivo. En muchos casos, las empresas asumen que alojar datos en servicios cloud garantiza su recuperación, cuando no siempre existen mecanismos para restaurar información eliminada, dañada o comprometida.

Back Up
Siempre es recomendado tener el Back Up de la información en una memoria externa en caso de cualquier fallo que presente ya sea un dispositivo o problemas en el acceso a Cloud.

Siempre es recomendado tener el Back Up de la información en una memoria externa en caso de cualquier fallo que presente ya sea un dispositivo o problemas en el acceso a Cloud.

Las consecuencias de esta falta de previsión pueden ser inmediatas. Si un sistema de IA pierde acceso a su base de conocimiento o a sus datos de entrenamiento, su funcionamiento se interrumpe. En entornos productivos, esto puede traducirse en la paralización de procesos clave y pérdidas económicas relevantes.

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El avance de la IA también es aprovechado por ciberdelincuentes, que automatizan ataques a gran escala y aumentan la presión sobre las infraestructuras corporativas. Sin estrategias de backup adecuadas, el impacto de estos incidentes se multiplica.

En este contexto, el Día Mundial del Backup refuerza la necesidad de revisar las estrategias de resiliencia empresarial. No se trata solo de almacenar información, sino de garantizar que los sistemas puedan ser restaurados en tiempos compatibles con la operación, en un escenario donde la inteligencia artificial ya es parte estructural del negocio.

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