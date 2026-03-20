El moto sound flow y el moto tag 2 ya están disponibles en Argentina

moto sound flow: primer parlante portátil de Motorola con tecnología Sound by Bose

El moto sound flow marca el debut de Motorola en el segmento de parlantes portátiles. Diseñado para verse tan bien como suena, combina un diseño cuidado, con acabado textil inspirado en la sarga y colores seleccionados por Pantone, e integra un sistema de audio afinado por Bose, la empresa prestigiosa en materia de audio, que ofrece un sonido equilibrado, potente y definido.

El parlante incluye un woofer dedicado, un tweeter y dos radiadores pasivos, que producen una potente salida de 30W. Juntos, ofrecen agudos claros y graves profundos sin distorsión.

Moto Watch

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Conectividad, batería y funciones inteligentes del moto sound flow

Los usuarios también pueden elegir dónde y cómo quieren escuchar una lista de reproducción. Gracias a la compatibilidad integrada con plataformas de streaming y Wi-Fi, pueden disfrutar de música de alta calidad con sus dispositivos conectados en toda la casa con un solo toque. Para los momentos en los que están fuera de casa, los usuarios pueden recurrir al Bluetooth para un emparejamiento inalámbrico rápido y fiable.

El parlante también cuenta con tecnología UWB, por lo que el sonido se mueve con los usuarios. Detecta la proximidad del teléfono del usuario y transfiere la llamada en curso o la canción actual directamente al parlante. Con su capacidad UWB integrada, el moto sound flow ofrece funciones como Dynamic Stereo, que adapta los canales izquierdo y derecho en función de la posición del teléfono, generando una experiencia más envolvente que acompaña a los usuarios donde sea que vayan.

A través de la aplicación moto sound flow, los usuarios pueden utilizar Quick Switch para transferir el audio desde su teléfono o moto buds al parlante. También incorpora la función RoomShift, que detecta la ubicación del dispositivo y cambia automáticamente el sonido al parlante más cercano.

La aplicación moto sound flow podrá descargarse en dispositivos Android e iOS para una máxima flexibilidad.

La batería de 6000 mAh y la clasificación IP67 permiten a los consumidores sentarse junto a la pileta, relajarse en el sillón durante horas3 o llevar el parlante consigo en sus aventuras. Y si la batería se agota, es posible cargarlo sin esfuerzo gracias a su elegante base dock sin la necesidad de utilizar cables adicionales.

Además, es compatible con AirPlay, Google Cast5 y Spotify Connect, lo que permite reproducir contenido de forma rápida y sencilla.

moto tag 2: encontrar tus objetos nunca fue tan simple

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El moto tag 2, la última etiqueta inteligente de Motorola, es aún más eficaz a la hora de encontrar y proteger los objetos personales más preciados de los usuarios, tales como llaves, mochilas o equipajes.

Cómo funciona el moto tag 2 y qué tecnologías incorpora

Gracias a la tecnología UWB8, Bluetooth Channel Sounding y la red Find Hub de más de mil millones de dispositivos, el moto tag 2 ofrece funciones avanzadas para saber dónde están las pertenencias.

Los usuarios pueden detectar con precisión la distancia y la dirección, lo que facilita encontrar un auto en un estacionamiento o ubicar objetos dentro del hogar. También pueden utilizar la aplicación Find Hub10 de Google para ver todos sus dispositivos en un solo lugar.

Con su perfil ligero, el moto tag 2 tiene una duración de batería de más de 500 días, con posibilidad de reemplazo. Además, cuenta con certificación IP68 para resistencia al agua y al polvo.

Entre sus funciones adicionales, permite hacer sonar el teléfono incluso en modo silencioso, utilizarlo como disparador remoto de la cámara y compartir su ubicación con contactos de confianza, con datos encriptados y control del usuario.

Los usuarios del moto tag 2 son los únicos que pueden acceder a sus datos de ubicación, a menos que autoricen a otros usuarios. Y si se detecta que la etiqueta de otra persona se está moviendo con un usuario, éste recibirá una alerta inmediata para que pueda tomar las medidas oportunas.

Disponibilidad y precio en Argentina

El moto sound flow ya está disponible en Argentina en los colores PANTONE Carbon y PANTONE Warm Taupe a $499.999, en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en AMBA; a través de los canales propios de Motorola, los principales operadores y retailers. Como promoción de lanzamiento, se podrá conseguir a un precio de $399.999 al contado.

El precio del moto tag 2 será de $49.999, y se podrá conseguir una versión de pack de 4 unidades a partir de $164.999; a través de los canales propios de Motorola, los principales operadores y retailers del país.