Lenovo impulsa la era de producción de la IA empresarial con NVIDIA

A medida que la IA pasa del entrenamiento de modelos a impulsar decisiones en tiempo real, la inferencia se ha convertido en la nueva frontera de valor para las empresas, y las organizaciones necesitan infraestructura que permita de forma segura abarcando el edge, el centro de datos y la nube. Según el CIO Playbook 2026 encargado por Lenovo y realizado por IDC, el 84% de las organizaciones espera ejecutar IA en entornos on-premises o edge junto con la nube, lo que acelera la demanda de plataformas híbridas de IA validadas y diseñadas para inferencia a escala de producción.

“Juntos, Lenovo y NVIDIA estamos en una posición única para ayudar a las organizaciones a operacionalizar la IA, desde la experimentación hasta la producción empresarial e incluso gigafábricas de nube de IA”, afirmó Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo. “A medida que la IA agéntica impulsa un crecimiento exponencial en las cargas de trabajo de inferencia, el control de costos y el rendimiento por token se vuelven críticos. Al combinar la computación acelerada de NVIDIA con las plataformas y servicios de IA híbrida de Lenovo de extremo a extremo, permitimos que los clientes escalen la IA con mayor eficiencia, menor costo por token y un tiempo más rápido hasta la producción”.

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Con nuevas plataformas de inferencia, sistemas de gigafábricas impulsados por Rubin y soluciones de IA agéntica específicas para la industria, Lenovo y NVIDIA están llevando la IA desde los entornos de desarrollo hacia la producción en el mundo real a escala global.

“A medida que la IA impulsa la transformación empresarial en todas las industrias, NVIDIA y Lenovo están ayudando a las empresas a acelerar el retorno de inversión de sus implementaciones de IA”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Desde agentes e inferencia hasta entrenamiento, soluciones verticales y sistemas robóticos, los clientes se benefician de potentes soluciones híbridas de IA diseñadas para escalar”.

Desarrollo e inferencia de IA en cualquier lugar donde trabajes

Lenovo está llevando el desarrollo y la inferencia de IA en tiempo real directamente a los profesionales con estaciones de trabajo móviles y de escritorio de próxima generación impulsadas por NVIDIA RTX Pro Blackwell:

GPUs NVIDIA RTX Pro Blackwell en la próxima generación de equipos móviles de Lenovo, incluyendo la ultraliviana ThinkPad P14s Gen 7, la ThinkPad P16s Gen 5 y la premium ThinkPad P1 Gen 9.

Soporte para hasta 2 GPUs NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition en la estación de trabajo de escritorio ThinkStation P5 Gen 2.

Dispositivo para desarrolladores de IA capaz de soportar modelos de IA de hasta 200B parámetros, con 1 Petaflop de potencia de cómputo de IA en ThinkStation PGX, ideal para desarrollo e inferencia de IA seguros, privados y on-prem.

Lenovo AI Developer, una suite completa de desarrollo de IA y blueprints diseñados por expertos que permiten a científicos de datos y desarrolladores de IA construir, escalar y asegurar sus flujos de trabajo de IA.

Lenovo Imaging Services for Devices, preconfigurado para simplificar la implementación, reducir la carga de trabajo de IT y asegurar que la flota de PCs esté lista desde el primer día. Primer concepto del mundo de batería de ánodo de silicio de 1.000Wh/L para laptops con una capacidad de hasta 99,9Whr, que permite mejorar la duración de la batería y ofrecer mayor rendimiento sin aumentar el tamaño del equipo.

Plataformas de IA listas para producción para inferencia empresarial en tiempo real

Los servidores de IA acelerados por NVIDIA y las plataformas híbridas de IA de Lenovo están redefiniendo la economía de la IA empresarial y ahora ofrecen retorno de inversión en menos de seis meses y hasta 8 veces menor costo por token en comparación con servicios cloud IaaS equivalentes, ayudando a las empresas a llevar las cargas de trabajo de IA a entornos on-premise con mayor eficiencia y control.

Los nuevos servidores ThinkSystem y ThinkEdge optimizados para inferencia de Lenovo, combinados con plataformas Hybrid AI mejoradas y soluciones integradas de partners, permiten inferencia de IA en tiempo real en entornos de retail, manufactura, salud, deportes y ciudades inteligentes. Clientes como Iren y el Town of Cary están utilizando infraestructura de Lenovo para modernizar operaciones y escalar servicios basados en datos.

El portafolio ampliado incluye diseños de sistemas pre-validados integrados con el software NVIDIA AI Enterprise, incluyendo:

Dos plataformas Lenovo Hybrid AI: una con GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 para IA escalable e inferencia multimodal, y otra impulsada por NVIDIA B300, entre los primeros sistemas certificados por el design review board de NVIDIA para entrenamiento de IA empresarial.

Plataforma inicial de inferencia Lenovo Hybrid AI con NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, que ofrece hasta 3 veces más rendimiento en procesamiento de video y datos y 4 veces mejor rendimiento en generación de contenido en comparación con NVIDIA L4 para implementaciones de un solo nodo.

Lenovo ThinkAgile HX650a con Nutanix Enterprise AI y Nutanix Kubernetes Platform, que proporciona una base validada para inferencia protegida y cargas de trabajo agénticas.

Plataformas Lenovo Hybrid AI con Cloudian que ofrecen canalizaciones de datos escalables y seguras, mientras que Veeam Kasten proporciona protección nativa de Kubernetes para proteger modelos y servicios de IA.

Estas soluciones están respaldadas por una colaboración global ampliada con IBM Technology Lifecycle Services para acelerar la adopción de IA híbrida en todo el mundo.

Expansión de la Lenovo AI Library: IA lista para la industria a escala

Lenovo está ampliando Lenovo AI Library con nuevas soluciones de IA agéntica y física construidas sobre Lenovo Hybrid AI Advantage™ con NVIDIA, llevando la inferencia en tiempo real y lista para producción directamente a los flujos de trabajo empresariales.

Las nuevas soluciones agénticas para deportes y retail incluyen agentes de interacción con fanáticos y asistentes inteligentes en tienda y online impulsados por la plataforma Lenovo xIQ Agent Platform y habilitados por Lenovo Hybrid AI Services. Estas soluciones se integran con sistemas empresariales para ofrecer insights en tiempo real, experiencias personalizadas para los clientes y mayor eficiencia operativa.

En entornos de manufactura e industriales, las soluciones de IA física de Lenovo combinan robótica, edge AI y sensores multimodales para automatizar procesos de inspección, mejorar el control de calidad, aumentar la seguridad de los trabajadores y reducir tiempos de inactividad.

La computación vehicular impulsada por Auto AI Box extiende la toma de decisiones basada en IA en tiempo real al edge, mientras que el ecosistema Lenovo AI Innovators —que trabaja con NVIDIA y partners como AiFi, RocketBoots y Vaidio— ofrece soluciones de IA validadas para sector público, ciudades inteligentes, retail y otras industrias.

Impulsando la próxima generación de nube de IA con NVIDIA Rubin

Lenovo está ayudando a los clientes a gestionar datos a escala de gigavatios con plataformas NVIDIA Rubin de próxima generación, acelerando la implementación para proveedores de nube de IA hyperscale y soberana.

Como socio de lanzamiento de NVIDIA Vera Rubin NVL72, Lenovo ofrece sistemas de IA completamente refrigerados por líquido a escala rack diseñados para implementaciones más rápidas y con una mejora significativa en la economía del token, logrando hasta 10 veces mayor throughput y hasta 10 veces menor costo por token en comparación con generaciones anteriores.

Lenovo también introduce sistemas NVIDIA HGX Rubin NVL8 y colabora con NScale para impulsar implementaciones de IA hyperscale optimizadas para inferencia a gran escala y nuevas cargas de trabajo agénticas.

Respaldadas por Lenovo Hybrid AI Factory Services, estas plataformas combinan gestión del ciclo de vida, experiencia global en despliegue y optimización operativa, ayudando a los proveedores de nube de IA a pasar de la construcción a la generación de ingresos más rápido y con menor riesgo.

Acelerando el futuro de la IA híbrida

La colaboración de Lenovo con NVIDIA acelera las oportunidades de IA en su ecosistema global de canal. A través del framework Lenovo 360, los partners pueden ofrecer Lenovo Hybrid AI Advantage™ con NVIDIA, que abarca dispositivos, infraestructura, servicios, NVIDIA AI Enterprise, computación acelerada y networking, desde la fase piloto hasta la producción y expandiendo sus prácticas de IA.