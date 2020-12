Google Play: Cuáles fueron los juegos y apps del año

En la categoría de mejor videojuego del 2020 se consagró Geshin Impact, título que se estrenó el 28 de septiembre y cautivó a millones de jugadores alrededor del mundo gracias a su singular universo de fantasía y de mundo abierto.

Cabe destacar que este título generó unos 400 millones de dólares en ingresos en apenas dos meses de vida y fue descargado por al menos 10 millones de usuarios.

Google lo describe como un videojuego donde el usuario deberá "atravesar campos ondulados y ciudades bulliciosas, disfrutando de las majestuosas vistas desde alturas altísimas. El vasto mundo abierto de Teyvat es tuyo para explorar mientras reúnes un equipo de intrépidos viajeros y buscas conocimientos sobre cómo dominar los elementos".

Google Play: Cuáles fueron los mejores juegos y apps del 2020

Otros videojuegos para Android que se destacaron en 2020 fueron Brawlhalla, Bullet Echo, Gwent: the witcher card game, Legends of Runeterra y The seven deadly sins: grand cross.

Para la categoría de las mejores aplicaciones para Android, Google destacó como la mejor del año a Loóna: bedtim calm and relax.

Esta aplicación de ayuda es ideal para las personas que necesitan asistencia para conciliar el sueño, con una sesión guiada de ejercicios de relajación, narración de cuentos y sonidos relajantes.

Según Google Play, esta "es la primera aplicación que te permite desconectarte rápidamente de un día largo y estresante y ponerte de humor para dormir".

Además cuenta con más de 50.000 descargas, y recibió una puntuación por parte de los usuarios de 4,4 sobre 5.

Google Play también destacó a las siguientes aplicaciones para Android: Calmaria, Grid diary - journal, Planner, The Pattern, Whisk: recipe saver, Meal planner and grocery list y Zoom cloud meetings.

¿Cuál es tu Top Ten de aplicaciones para equipos Android del 2020?