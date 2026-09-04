iPhone 18: Apple analiza una suba de hasta 20% por el costo de la memoria

La próxima generación de teléfonos de Apple podría llegar con fuertes aumento de precios debido al incremento en el precio de los chips de memoria RAM.
El costo de la memoria utilizada en el iPhone 18 Pro de 256 GB habría aumentado casi un 400% durante el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior y ante este escenario, Apple absorbería buena parte del sobrecosto para evitar trasladarlo por completo al precio final de los dispositivos, aunque igual, se sentirá en el bolsillo de los compradores.
Según el informe de , la compañía intenta reducir gastos mediante negociaciones con sus proveedores de otros componentes, aunque esos ahorros no serían suficientes para compensar el aumento generalizado en los costos de materiales, según la publicación especializada TrendForce.
El incremento proyectado para los consumidores, de entre 10% y 20%, sería considerablemente menor que la suba cercana al 400% registrada en los chips LPDDR5X, lo que refleja una decisión de Apple de asumir una parte importante del aumento en lugar de trasladarlo íntegramente a sus clientes.
La presión sobre los precios está vinculada con la escasez de memoria y con el cambio en los objetivos financieros de los principales fabricantes de DRAM, que no estarían dejando margen para negociar reducciones pese a las gestiones realizadas por Apple. La compañía ya había aumentado los precios de otros productos en junio por la falta de memoria, aunque en aquella oportunidad los iPhone quedaron excluidos.
Uno de los dispositivos que podría recibir el mayor impacto sería el iPhone Ultra plegable. Algunas estimaciones ubican su precio inicial entre 2.000 y 2.500 dólares, mientras que TrendForce proyecta un rango de entre 2.099 y 2.299 dólares y no descarta que las versiones con mayor capacidad alcancen los 3.000 dólares.
En el apartado técnico, el iPhone 18 Pro incorporaría el procesador A20 Pro, que sería el primer chip de 2 nanómetros utilizado en un teléfono de Apple. Para reducir el gasto en memoria, la compañía recurriría al empaquetado WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), que permitiría ampliar el bus de memoria a 96 bits sin utilizar chips LPDDR6, de mayor costo.
Entre las otras novedades previstas para los modelos premium aparecen una cámara principal con apertura variable mecánica, destinada a mejorar el control de la profundidad de campo y el rango dinámico, y baterías de mayor capacidad. El iPhone 18 Pro Max sería el modelo con el incremento más importante en este último apartado gracias a su chasis de mayor tamaño.
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