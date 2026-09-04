iPhone 18: Apple analiza una suba de hasta 20% por el costo de la memoria

Uno de los dispositivos que podría recibir el mayor impacto sería el iPhone Ultra plegable. Algunas estimaciones ubican su precio inicial entre 2.000 y 2.500 dólares, mientras que TrendForce proyecta un rango de entre 2.099 y 2.299 dólares y no descarta que las versiones con mayor capacidad alcancen los 3.000 dólares.

En el apartado técnico, el iPhone 18 Pro incorporaría el procesador A20 Pro, que sería el primer chip de 2 nanómetros utilizado en un teléfono de Apple. Para reducir el gasto en memoria, la compañía recurriría al empaquetado WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), que permitiría ampliar el bus de memoria a 96 bits sin utilizar chips LPDDR6, de mayor costo.

Entre las otras novedades previstas para los modelos premium aparecen una cámara principal con apertura variable mecánica, destinada a mejorar el control de la profundidad de campo y el rango dinámico, y baterías de mayor capacidad. El iPhone 18 Pro Max sería el modelo con el incremento más importante en este último apartado gracias a su chasis de mayor tamaño.