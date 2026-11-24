La investigación incluye señalamientos sobre relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como presunta agente de inteligencia extranjera, y posibles incumplimientos de las políticas corporativas. Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos confirmaron a la junta que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, legisladores de ambos partidos mantuvieron sus objeciones mientras la investigación continúa abierta.

Cinco días después de su salida, Huang ya había reconocido públicamente sus errores en un mensaje publicado en X. Allí afirmó que no había estado a la altura de los estándares exigidos en Nvidia y que había cometido faltas graves en su vida personal. También lamentó haber generado problemas para la junta y se comprometió a colaborar con la investigación independiente. En ese mensaje, había manifestado que regresaría si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa, sus empleados y sus accionistas.

El regreso también tuvo repercusiones en el mercado financiero. Las acciones de Nvidia subieron un 31,5% durante la jornada del lunes, en uno de los mayores rebotes individuales de la compañía en su historia reciente. El escándalo había provocado una pérdida de US$1,5 billones en capitalización bursátil desde que estalló el 8 de noviembre, mientras que la recuperación de los títulos impulsó una suba generalizada en Wall Street.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamó personalmente a Huang y a los integrantes de la junta para organizar su regreso, y lo calificó como “un genio” y “un gran patriota”. La reincorporación se concretó así antes del cierre de la investigación interna y en medio de cuestionamientos políticos sobre la decisión del directorio.