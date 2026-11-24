El director ejecutivo volvió a la sede de Santa Clara 11 días después de dejar el cargo, tras ser reinstalado por unanimidad por la junta directiva mientras continúa una investigación interna.
Jensen Huang regresó a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, y pidió disculpas ante cientos de empleados por los hechos que derivaron en su salida temporal de la compañía. “Lo siento muchísimo por haberlos hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves”, expresó el cofundador y director ejecutivo, que fue reinstalado por unanimidad el lunes 23 de noviembre, después de 11 días fuera del cargo.
El recibimiento estuvo marcado por aplausos, abrazos y cánticos con su nombre. Los trabajadores se reunieron en el atrio y ocuparon los balcones de tres pisos del edificio para recibirlo. Una empleada se acercó a abrazarlo y la escena fue registrada por distintos integrantes de la compañía, que difundieron los videos en redes sociales.
El discurso de Huang fue breve e improvisado. Comenzó con una broma sobre su primer día de trabajo y la necesidad de que el departamento de informática le proporcionara una computadora, pero luego reconoció sus errores y agradeció el respaldo de los empleados. También prometió trabajar para recuperarse y convertirse en “un mejor CEO esta vez”. El video fue compartido inicialmente por Ming-Yu Liu, vicepresidente de investigación de Nvidia, en X.
La junta directiva votó de manera unánime su reincorporación como presidente, CEO y miembro del directorio, con vigencia inmediata. En un comunicado, afirmó estar satisfecha con su “franqueza y capacidad de liderazgo”. La decisión se tomó antes de que finalice la investigación interna ordenada por el propio directorio a raíz de las acusaciones contra el ejecutivo.
La investigación incluye señalamientos sobre relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como presunta agente de inteligencia extranjera, y posibles incumplimientos de las políticas corporativas. Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos confirmaron a la junta que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, legisladores de ambos partidos mantuvieron sus objeciones mientras la investigación continúa abierta.
Cinco días después de su salida, Huang ya había reconocido públicamente sus errores en un mensaje publicado en X. Allí afirmó que no había estado a la altura de los estándares exigidos en Nvidia y que había cometido faltas graves en su vida personal. También lamentó haber generado problemas para la junta y se comprometió a colaborar con la investigación independiente. En ese mensaje, había manifestado que regresaría si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa, sus empleados y sus accionistas.
El regreso también tuvo repercusiones en el mercado financiero. Las acciones de Nvidia subieron un 31,5% durante la jornada del lunes, en uno de los mayores rebotes individuales de la compañía en su historia reciente. El escándalo había provocado una pérdida de US$1,5 billones en capitalización bursátil desde que estalló el 8 de noviembre, mientras que la recuperación de los títulos impulsó una suba generalizada en Wall Street.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamó personalmente a Huang y a los integrantes de la junta para organizar su regreso, y lo calificó como “un genio” y “un gran patriota”. La reincorporación se concretó así antes del cierre de la investigación interna y en medio de cuestionamientos políticos sobre la decisión del directorio.
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