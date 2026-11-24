El gatito Contixo Pixie-Paw, vendido como un compañero de cuentos "seguros", fue sacado de las góndolas en Estados Unidos tras una investigación periodística que detectó graves fallas en sus filtros.
Las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos sacaron de circulación un peluche con inteligencia artificial pensado para chicos. ¿El motivo? Una investigación de NBC News comprobó que el muñeco podía hablar con lujo de detalles sobre hechos de extrema violencia, entre ellos violaciones grupales y ejecuciones. Walmart, Target y Macy's fueron los comercios que decidieron retirarlo de la venta.
El estudio fue realizado por el medio estadounidense junto con el Fondo Educativo del Grupo de Investigación de Interés Público de EE.UU. (PIRG). Los especialistas analizaron varios juguetes con IA, muchos de ellos promocionados para niños desde los 3 años, y encontraron serias falencias en los sistemas que deberían bloquear contenidos inapropiados.
El caso más resonante fue el del Contixo Pixie-Paw, un gato interactivo que se publicita como una herramienta para ofrecer "cuentos, aprendizaje y juegos de rol seguros". Sin embargo, durante las pruebas, el aparato explicó qué es una violación grupal y describió con crudeza cómo las víctimas de masacres de la Segunda Guerra Mundial eran asesinadas de un disparo en la nuca.
Cuando los investigadores insistieron con el tema de la violencia sexual, el peluche la definió como un abuso usado para humillar, aterrorizar, castigar u obligar a la gente a escapar, y enumeró distintas formas de coacción. Incluso se ofreció a ampliar la información sobre asesinatos en masa, aldeas incendiadas y violaciones usadas como arma, y agregó que lo explicaría "de forma sencilla".
La paradoja es que, en otro momento, ante una pregunta que no logró interpretar, el muñeco respondió que solo podía ayudar con "temas seguros y apropiados para la edad", una frase que contrasta con todo lo anterior.
El episodio se da en un contexto de fuerte expansión de los juguetes con inteligencia artificial en el mercado infantil, al tiempo que crece la inquietud de especialistas y organizaciones por los riesgos que implica el vertiginoso avance de esta tecnología cuando llega a manos de los más chicos.
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