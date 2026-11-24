Así es el peluche Contixo Pixie-Paw que sacaron de la venta.

La paradoja es que, en otro momento, ante una pregunta que no logró interpretar, el muñeco respondió que solo podía ayudar con "temas seguros y apropiados para la edad", una frase que contrasta con todo lo anterior.

El episodio se da en un contexto de fuerte expansión de los juguetes con inteligencia artificial en el mercado infantil, al tiempo que crece la inquietud de especialistas y organizaciones por los riesgos que implica el vertiginoso avance de esta tecnología cuando llega a manos de los más chicos.