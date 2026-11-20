El Grupo mantiene una gestión disciplinada de sus recursos financieros y de capital, equilibrando el sólido crecimiento de los ingresos y el aumento de los costos de componentes en la industria con un gasto de capital controlado y una adecuada gestión del riesgo crediticio en grandes proyectos de infraestructura de IA. Durante este trimestre, generó US$1.600 millones en flujo de caja operativo y US$1.200 millones en flujo de caja libre.

Perspectivas del mercado

Lenovo mantiene una sólida confianza en las oportunidades de crecimiento a largo plazo, tanto en infraestructura como en dispositivos. A medida que la IA evoluciona del entrenamiento hacia la inferencia, la rápida expansión de sus aplicaciones en escenarios reales impulsa una demanda sostenida de capacidad de procesamiento en la nube, en el edge (computación en el borde) y en entornos empresariales. Los ingresos del Grupo provenientes de proveedores de servicios en la nube crecieron cerca de un 170 % interanual, mientras que los ingresos de infraestructura para empresas y pymes aumentaron un 200 % respecto al año anterior.

Al mismo tiempo, la democratización de la IA está generando una nueva demanda de dispositivos inteligentes con capacidad para integrar agentes de IA, así como de nuevos formatos de dispositivos, a medida que aumentan los datos y las cargas de trabajo de inteligencia artificial en el edge. Con un portafolio integral de IA híbrida que abarca dispositivos, edge, infraestructura, soluciones y servicios, Lenovo cuenta con una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de generación de valor en los distintos segmentos del mercado y ampliar su liderazgo.

El Directorio de Lenovo declaró un dividendo interino de 9,0 centavos de dólar de Hong Kong por acción.

Declaración de Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo:

“Lenovo registró otro trimestre excepcional, en el que hemos mantenido un sólido crecimiento, logrado un avance significativo en la rentabilidad y fortalecido estructuralmente las bases de nuestro negocio. Estos resultados demuestran el éxito de nuestra transformación de una compañía líder en PC a un líder global en soluciones informáticas integrales. Actualmente, la adopción de la IA en aplicaciones reales está en auge, lo que no solo impulsará un crecimiento sostenido de la demanda de infraestructura, sino que también abrirá enormes oportunidades de crecimiento en el mercado de dispositivos. Con nuestra estrategia de IA híbrida, un portafolio integral que abarca dispositivos, edge y nube, así como una sólida disciplina financiera y resiliencia operativa, confiamos en mantener este ritmo de crecimiento y alcanzar ingresos anuales de US$100.000 millones tan pronto como en el presente año fiscal”.

Declaración de Winston Cheng, director financiero (CFO) de Lenovo:

“Los resultados de este trimestre demuestran la fortaleza de la diversificación geográfica del negocio de Lenovo y de su cartera equilibrada de clientes, al tiempo que representan un nuevo avance hacia nuestro objetivo de alcanzar un margen neto superior al 5 % a largo plazo. Esto, junto con una gestión disciplinada del capital de trabajo y un gasto de capital controlado, nos brinda la flexibilidad necesaria para invertir en crecimiento orgánico, manteniendo una sólida liquidez, un balance financiero resiliente y nuestro perfil crediticio de grado de inversión. En conjunto, nuestra excelencia operativa y disciplina financiera posicionan a Lenovo para atender la demanda de capacidad de procesamiento para IA a largo plazo y generar un crecimiento sostenible y rentable”.