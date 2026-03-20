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La BMW X1 Diesel MHEV ya está en Argentina

BMW Group Argentina profundiza su estrategia de apertura de tecnologías con la llegada de la versión X1 sDrive20d Efficient, la nueva entrada de gama a la marca bávara.

La extensa gama de versiones de la BMW X1 incorpora en Argentina una nueva alternativa: la flamante X1 sDrive20d Efficient, que partir de un motor diésel con tecnología mild hybrid -que recupera la energía de frenado y genera potencia eléctrica para mejorar la reacción a bajas revoluciones y optimizar la economía de combustible-, se suma al porfolio local para ofrecer alta eficiencia y gran autonomía.

Con tanque de 54 litros y un consumo combinado que ronda los 5 litros cada 100 kilómetros, la nueva BMW X1 Diesel MHEV brinda un notable rendimiento de su conjunto mecánico, que combina un impulsor térmico de cuatro cilindros y dos litros (150 hp) con un motor eléctrico de 48V (20 hp), para ofrecer hasta 400 Nm y 163 HP de potencia combinada. A partir de la transmisión automática Steptronic, con doble embrague y siete velocidades, su par motor se transmite al eje delantero.

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Precio competitivo y garantía de 200.000 km

Con su llegada, que además convierte a esta X1 sDrive20d Efficient en la nueva entrada de gama de la marca con un atractivo precio de USD 44.900, BMW en Argentina amplía su estrategia de apertura de tecnologías al ofrecerle al cliente local la posibilidad de elegir entre motores a combustión, mild hybrid (a partir de impulsores nafteros y diesel), híbridos enchufables y eléctricos.

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Además. BMW ofrece una garantía de 200.000 kilómetros con la que suma otro atractivo para los exigentes clientes del segmento premium.

Los precios de toda la gama

BMW X1 sDrive20d Efficient, USD 44.900

BMW X1 sDrive18i BlackEdition, USD 54.900

BMW X1 sDrive18i xLine, USD 61.900

BMW X1 xDrive20i xLine, USD 71.900

BMW X1 xDrive25e xLine, USD 79.900

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