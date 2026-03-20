La BMW X1 Diesel MHEV ya está en Argentina

Con tanque de 54 litros y un consumo combinado que ronda los 5 litros cada 100 kilómetros, la nueva BMW X1 Diesel MHEV brinda un notable rendimiento de su conjunto mecánico, que combina un impulsor térmico de cuatro cilindros y dos litros (150 hp) con un motor eléctrico de 48V (20 hp), para ofrecer hasta 400 Nm y 163 HP de potencia combinada. A partir de la transmisión automática Steptronic, con doble embrague y siete velocidades, su par motor se transmite al eje delantero.