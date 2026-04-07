Lenovo 360 Framework evoluciona con niveles simplificados, rutas de crecimiento de servicios y una nueva comunidad técnica

Novedades de Lenovo 360

Simplificando los niveles de Lenovo 360 para una mayor previsibilidad y crecimiento.

Lenovo pretende crear un camino hacia el crecimiento más transparente y predecible, facilitando a sus socios la comprensión de cómo progresan, generan ingresos y escalan.

El modelo actualizado reduce la complejidad al simplificar los niveles y alinear los incentivos más estrechamente con el rendimiento general de los socios, combinando el crecimiento de los ingresos con el desarrollo de capacidades a través de habilidades y acreditaciones, con una clara progresión desde Autorizado a Oro, a Platino y más allá.

Todos los socios comienzan en el nivel Autorizado, obteniendo acceso a Lenovo 360 Elevate, un motor de crecimiento reinventado diseñado para activar la participación y acelerar el desarrollo de los socios.

A medida que los socios progresan hacia los niveles Oro y superiores mediante el crecimiento de su negocio, el desarrollo de sus habilidades y la obtención de acreditaciones, desbloquean mejores incentivos financieros, oportunidades de venta conjunta y un mayor acceso a los recursos de Lenovo. Los niveles avanzados ofrecen un mayor reconocimiento y colaboración en todo el ecosistema global de Lenovo.

Para respaldar este proceso, Lenovo ha introducido una experiencia digital mejorada a través de Lenovo 360 Partner Hub, que proporciona visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento, las acreditaciones y los hitos de progreso, lo que ofrece a los socios un mayor control y previsibilidad sobre su crecimiento.

Esta estructura simplificada refleja el compromiso constante de Lenovo de reducir la complejidad y ofrecer una experiencia de socio más intuitiva y gratificante.

Acelerando el crecimiento de los socios con Lenovo 360 para servicios

El 13 de abril, Lenovo ampliará su estrategia centrada en los servicios con Lenovo 360 for Services, una vía estructurada diseñada para ayudar a los socios a respaldar la transición hacia modelos de negocio recurrentes y basados en resultados.

A medida que buscan soluciones integrales, muchos socios desean desarrollar nuevas capacidades y aumentar su rentabilidad. Lenovo 360 for Services responde a esta necesidad al proporcionar un marco claro y flexible que permite a los socios incorporar servicios a cada acuerdo y evolucionar hacia soluciones de mayor valor con el tiempo.

Mediante una combinación de servicios integrados listos para la venta y soluciones avanzadas, que incluyen el espacio de trabajo digital, la nube híbrida, la IA y las ofertas de Lenovo TruScale como servicio, los socios pueden ampliar sus carteras, aumentar el valor de las transacciones y crear flujos de ingresos recurrentes y predecibles.

Esta plataforma integra capacitación, herramientas de ventas e incentivos en una única experiencia, brindando a los socios acceso a formación, recursos de marketing y plataformas de venta guiada que simplifican la forma en que desarrollan y ofrecen soluciones basadas en servicios.

El dinamismo de Lenovo en este sector refleja la creciente demanda de sus socios, ya que el negocio de servicios de la compañía se expande al doble de la tasa del mercado general de servicios de TI, lo que subraya la oportunidad que tienen los socios para acelerar el crecimiento a través de una transformación basada en servicios.

Ampliación de Lenovo 360 para MSP en nuevos mercados

Aprovechando este impulso, Lenovo también está expandiendo su solución Lenovo 360 for Managed Service Providers (MSPs) a mercados adicionales, lo que refleja la fuerte adopción por parte de los socios y la creciente demanda de modelos de prestación de servicios bajo demanda.

Tras un exitoso programa piloto, la iniciativa MSP se extenderá al Reino Unido e Irlanda, los países nórdicos, el Benelux, Brasil, México y Australia a partir del 1 de abril. Lenovo 360 para MSP, la iniciativa de socios más consolidada y con mayor adopción de Lenovo, ya cuenta con miles de socios a nivel mundial y está en camino de superar los 100 millones de dólares en ingresos para finales de año.

Al proporcionar a los MSPs herramientas, formación e incentivos personalizados, Lenovo permite a sus socios integrar las soluciones de Lenovo en sus propias ofertas de servicios gestionados, lo que les ayuda a aumentar los ingresos recurrentes, incrementar la rentabilidad y ofrecer servicios basados en resultados de forma más eficiente.

"Lenovo 360 para MSP ha simplificado enormemente nuestro proceso de soporte y ha impulsado la rentabilidad", afirmó Nick Allo, director de TI de SemTech IT Solutions. "Al estandarizar nuestra oferta en torno a estaciones de trabajo y portátiles, combinamos servicios y accesorios para proporcionar un sistema completo a nuestros clientes. Esto nos permite agregar valor, alcanzar márgenes de hasta el 25 % y ofrecer servicios de garantía como proveedor de servicios autorizado. En definitiva, Lenovo ha sido un socio sólido que nos ha ayudado a crecer y nos ha escuchado en todo momento".

Potenciando la experiencia técnica a través de Lenovo 360 Tech Connect

Lenovo, cuyo despliegue comenzó en abril, también lanza Lenovo 360 Tech Connect, una comunidad técnica global diseñada para ayudar a los socios a desarrollar una mayor experiencia y ofrecer resultados más complejos y orientados a soluciones para los clientes.

A medida que aumenta la demanda de IA, nube híbrida y soluciones de infraestructura avanzada, Lenovo 360 Tech Connect aborda esta necesidad reuniendo a ingenieros de preventa, arquitectos de soluciones y especialistas técnicos en un entorno colaborativo impulsado por la comunidad.

A través de la comunidad, los miembros obtienen acceso a capacitación técnica personalizada, recursos de aprendizaje seleccionados y contacto directo con expertos de Lenovo, lo que les permite diseñar, posicionar y ofrecer soluciones con mayor confianza y rapidez.

La comunidad también ofrece nuevas oportunidades de reconocimiento y desarrollo profesional, premiando la contribución técnica y la experiencia, al tiempo que fortalece la credibilidad de los socios ante los clientes.

Al fomentar la colaboración y el aprendizaje continuo, Lenovo 360 Tech Connect refleja el compromiso más amplio de Lenovo de construir un ecosistema de socios más conectado y capaz, donde la excelencia técnica se convierte en un motor clave de crecimiento y diferenciación.