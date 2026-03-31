Lenovo y David Beckham, una alianza para potenciar el uso de la IA en el deporte

La colaboración se basa en el creciente protagonismo de Lenovo en el fútbol a nivel global. Lenovo contará con la participación de David Beckham en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial aplicadas al deporte.
Lenovo anunció este martes una alianza global con David Beckham, una de las figuras culturales más influyentes del mundo. La colaboración se basa en el creciente protagonismo de Lenovo en el fútbol a nivel global, que incluye su rol como Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
David Beckham colaborará en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial aplicadas al deporte, que están transformando el fútbol para clubes, jugadores, árbitros y aficionados. Estas iniciativas buscan optimizar el rendimiento de los equipos, crear experiencias más atractivas para los fans, hacer más eficientes las operaciones y generar nuevas fuentes de ingresos a través de la innovación basada por IA.
Por medio de un comunicado, Lenovo indicó que "como empresario y líder de sus propios negocios, Beckham aporta una perspectiva que trasciende ampliamente el terreno de juego. Ya sea el profesional que gestiona su día a día desde un solo dispositivo, el pequeño empresario que busca hacer más con menos, o la gran empresa que replantea la forma en que trabajan equipos completos, Beckham contribuirá a dar vida a la idea central de esta colaboración: que la tecnología adecuada, potenciada por la inteligencia artificial, puede ayudar a cualquier persona a rendir al máximo".
David Beckham también será parte de la próxima campaña global de marketing de Lenovo, cuyo lanzamiento está previsto para mayo, un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Yuanqing Yang, CEO y presidente de Lenovo
Al referirse a la alianza, David Beckham señaló: “Lenovo es un líder global con una trayectoria comprobada en los escenarios más importantes del mundo. Me siento orgulloso de asociarme con Lenovo para la Copa Mundial de la FIFA y más allá. El fútbol siempre estará definido por el talento, la intuición, el trabajo duro y esos momentos inolvidables que hacen especial al juego. Hoy, la inteligencia artificial y los datos nos están ayudando a comprender el deporte con mayor profundidad, influyendo en la forma en que jugadores y entrenadores se preparan y en cómo los aficionados se conectan con el fútbol. Espero conocer más sobre el trabajo de vanguardia de Lenovo, que está abriendo nuevas
Por su parte, el CEO y presidente de Lenovo, Yuanqing Yang, añadió: “David no solo es una figura de renombre mundial en el ámbito del fútbol, los negocios y la cultura, sino que es alguien que comprende el poder de la innovación para transformar el mundo. Eso lo convierte en el socio perfecto para ayudarnos a demostrar cómo una IA más inteligente puede mejorar la vida de todos y hacer que el trabajo sea más eficiente”.
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