Dos nuevos modelos de la familia MINI John Cooper Works están en la Argentina

Este extenso equipamiento y su precio de USD 69.900 lo ubican en el tope del porfolio de la marca británica en el país, con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

El MINI GP Inspired Edition ya está disponible en la Argentina

MINI GP Inspired Edition, la versión que celebra al MINI más rápido de la historia

Equipada con accesorios y detalles deportivos que le otorgan una presencia imponente, la edición GP Inspired se desarrolla sobre los actuales MINI John Cooper Works (231 cv y 380 Nm) y MINI Cooper S 5 puertas (204 cv y 300 Nm). Su estética está inspirada en el MINI John Cooper Works GP, el MINI más rápido de la historia de la marca, que con 306 cv y 450 Nm y una producción limitada a solo 3.000 unidades fue comercializado en Argentina en 2020.

Como equipamiento específico, sobre unidades decoradas en Legend Grey, esta edición especial aporta techo y retrovisores en color Chili Red, franjas frontales y laterales y una exclusiva decoración en el pilar C con trazados de circuitos. Asimismo, esta alternativa también incluye accesorios John Cooper Works, como los deflectores aerodinámicos delanteros, el ineludible alerón trasero y las llantas JCW de 18 pulgadas con terminación bicolor y tapacubos flotantes en rojo.

En el interior de tonos oscuros, esta versión se distingue por las alfombras delanteras (que poseen una insignia exclusiva) y las molduras iluminadas en los umbrales de las puertas. Incluso la carcasa de la llave es específica de esta edición y refuerza su presencia con el logo GP Inspired.

Precios de la gama MINI Cooper

- MINI Cooper S 5 puertas Classic Confort, USD 52.900

´MINI Cooper S 5 puertas GP Inspired Edition, USD 60.500.

- MINI JCW, USD 57.900.

- MINI JCW GP Inspired Edition, USD 63.500.

´MINI JCW Countryman ALL4, USD 69.900.

Todos los vehículos cuentan con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.