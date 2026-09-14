Dos nuevos modelos de la familia MINI John Cooper Works están en la Argentina

Los nuevos MINI John Cooper Works Countryman ALL4 y MINI John Cooper Works GP Inspired Edition, una edición limitada inspirada en el MINI GP, amplían las opciones de modelos deportivos de la marca en la Argentina.
En el marco de la reciente The BMW Experience realizada en el Autódromo de La Plata, la marca MINI presentó localmente dos nuevos modelos de su gama deportiva: el MINI John Cooper Works Countryman ALL4 y la edición especial MINI John Cooper Works GP Inspired Edition.
Desarrollado sobre el modelo más grande de la familia MINI, el MINI John Cooper Works Countryman con tracción integral ALL4 combina estilo, potencia y aventura. Su impulsor naftero MINI TwinPower Turbo de dos litros y cuatro cilindros en línea entrega 317 cv y 400 Nm de torque, para acelerar al MINI John Cooper Works Countryman de 0 a 100 km/h en tan solo 5,4 segundos y lograr una velocidad máxima de 250 km/h.
El alto desempeño también se refleja en la poderosa apariencia de este crossover. En el frente, los elementos aerodinámicos en rojo enfatizan la postura ancha, mientras que, en la parte trasera del vehículo, las luces traseras verticales enmarcan su carrocería erguida. Por dentro, en su espacioso y versátil interior, predomina el estilo minimalista con ADN de competición, el cual es reflejado, por ejemplo, en el panel frontal revestido mediante un tejido bicolor de poliéster reciclado.
Respecto a la configuración local, el JCW Countryman destaca por la gran pantalla circular OLED MINI Interaction Unit (desde la cual se pueden seleccionar los diferentes MINI Experience Modes), el techo panorámico eléctrico, el sistema de sonido Harman Kardon de 12 parlantes, las butacas deportivas John Cooper Works con calefacción, múltiples regulaciones eléctricas y masaje; el volante calefactable tapizado en cuero con costuras rojas, el sistema de frenos performance JCW, la suspensión adaptativa, las llantas Flag Spoke de 20 pulgadas, los faros LED con ajuste automático, el MINI Head-Up Display y el sistema de seguridad MINI Driving Assistant Plus, entre otros.
Este extenso equipamiento y su precio de USD 69.900 lo ubican en el tope del porfolio de la marca británica en el país, con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.
Equipada con accesorios y detalles deportivos que le otorgan una presencia imponente, la edición GP Inspired se desarrolla sobre los actuales MINI John Cooper Works (231 cv y 380 Nm) y MINI Cooper S 5 puertas (204 cv y 300 Nm). Su estética está inspirada en el MINI John Cooper Works GP, el MINI más rápido de la historia de la marca, que con 306 cv y 450 Nm y una producción limitada a solo 3.000 unidades fue comercializado en Argentina en 2020.
Como equipamiento específico, sobre unidades decoradas en Legend Grey, esta edición especial aporta techo y retrovisores en color Chili Red, franjas frontales y laterales y una exclusiva decoración en el pilar C con trazados de circuitos. Asimismo, esta alternativa también incluye accesorios John Cooper Works, como los deflectores aerodinámicos delanteros, el ineludible alerón trasero y las llantas JCW de 18 pulgadas con terminación bicolor y tapacubos flotantes en rojo.
En el interior de tonos oscuros, esta versión se distingue por las alfombras delanteras (que poseen una insignia exclusiva) y las molduras iluminadas en los umbrales de las puertas. Incluso la carcasa de la llave es específica de esta edición y refuerza su presencia con el logo GP Inspired.
- MINI Cooper S 5 puertas Classic Confort, USD 52.900
´MINI Cooper S 5 puertas GP Inspired Edition, USD 60.500.
- MINI JCW, USD 57.900.
- MINI JCW GP Inspired Edition, USD 63.500.
´MINI JCW Countryman ALL4, USD 69.900.
Todos los vehículos cuentan con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.
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