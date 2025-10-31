Motorola se suma al Cyber Monday 2025 con una gama amplia de dispositivos

Del 3 al 5 de noviembre, llega una nueva edición del Cyber Monday Argentina 2025 y, Motorola será protagonista con promociones exclusivas.
Durante estos tres días, se podrá acceder a descuentos especiales y cuotas sin interés en todos los canales propios de Motorola tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store), y también a través de los principales operadores y retailers del país.
El motorola razr 60 ultra redefine la categoría de los teléfonos plegables con el chip Snapdragon 8 Elite de 3nm, la pantalla interna pOLED de 7″ más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4″, ideal para usar apps sin abrir el dispositivo.
El motorola razr 60 viene con procesador MediaTek Dimensity 7400X y está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una pOLED HDR10+ de 6,9″, mientras que la pantalla externa tiene una dimensión de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente.
Al igual que su hermano mayor, el motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.
El motorola edge 60 destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y materiales certificados MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i.
Al igual que sus hermanos, el motorola edge 60 fusion destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, resolución 1.5K y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.
Brinda una experiencia visual y sonora superior con pantalla pOLED de 6,7” y sonido Dolby Atmos. Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 y está equipado con una batería de 5200mAh y cargador TurboPower™ de 68W.
El moto g86 5G cumple los exigentes estándares militares de durabilidad gracias al Corning Gorilla Glass 7i, que ofrece hasta 2 veces más resistencia a los rayones, y la clasificación IP68 e IP69 para una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.
Lleva pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y procesador MediaTek Dimensity 7300.
Al igual que su hermano, el moto g86 5G, el moto g56 5G también cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad y con las calificaciones IP68 e IP69.
