Motorola se suma al Cyber Monday 2025 con una gama amplia de dispositivos

Durante estos tres días, se podrá acceder a descuentos especiales y cuotas sin interés en todos los canales propios de Motorola tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store), y también a través de los principales operadores y retailers del país.

Los dispositivos destacados del Cyber Monday Motorola

motorola razr 60 ultra: el plegable más potente del mercado

El motorola razr 60 ultra redefine la categoría de los teléfonos plegables con el chip Snapdragon 8 Elite de 3nm, la pantalla interna pOLED de 7″ más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4″, ideal para usar apps sin abrir el dispositivo.

Vidrio Gorilla Glass-Ceramic , 10 veces más resistente

, 10 veces más resistente Protección IP48 contra polvo y agua

contra polvo y agua Batería de 4700 mAh con carga rápida TurboPower™ 68W

con carga rápida Triple cámara de 50 MP , con Dolby Vision® y moto ai para optimización automática

, con y para optimización automática Incorpora diseños y colores de lujo, como PANTONE Scarab®, en el material Alcantara®, PANTONE Mountain Trail® (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero.

motorola razr 60: potencia y diseño en formato compacto

El motorola razr 60 viene con procesador MediaTek Dimensity 7400X y está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una pOLED HDR10+ de 6,9″, mientras que la pantalla externa tiene una dimensión de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente.

Al igual que su hermano mayor, el motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

Batería de 4500 mAh con cargador 30W TurboPower™ incluido

con cargador incluido Sistema de cámaras de 50MP + ultra gran angular de 13MP + selfie de 32MP

+ + Este dispositivo se puede conseguir en dos colores: PANTONE Gibraltar Sea (inspirado en el nylon) y PANTONE Lightest Sky (acabado Acetato).

motorola edge 60: elegancia y resistencia extrema

El motorola edge 60 destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y materiales certificados MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i.

Procesador MediaTek Dimensity 7300

Batería 5200 mAh con carga TurboPower™ 68W

con carga Sistema fotográfico con sensor Sony LYTIA™ 700C , Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™. Junto al motorola edge 60 pro, son los únicos smartphones del mercado con esta doble validación

, y Colores: PANTONE Gibraltar Sea y Shamrock

motorola edge 60 fusion: rendimiento y estilo equilibrado

Al igual que sus hermanos, el motorola edge 60 fusion destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, resolución 1.5K y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.

Brinda una experiencia visual y sonora superior con pantalla pOLED de 6,7” y sonido Dolby Atmos. Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 y está equipado con una batería de 5200mAh y cargador TurboPower™ de 68W.

Cámara principal Sony LYTIA™ 700C de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional. Además, posee una lente gran angular y macro de 13 MP y su cámara frontal es de 32 MP

con estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional. Además, posee una lente gran angular y macro de 13 MP y su cámara frontal es de 32 MP Disponible en colores PANTONE Slipstream, Zephyr y Amazonite

moto g86 5G: durabilidad y alto rendimiento

El moto g86 5G cumple los exigentes estándares militares de durabilidad gracias al Corning Gorilla Glass 7i, que ofrece hasta 2 veces más resistencia a los rayones, y la clasificación IP68 e IP69 para una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.

Lleva pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y procesador MediaTek Dimensity 7300.

Cámara principal de 50 MP (Sony LYTIA™ 600) , acompañada de un lente ultra gran angular de 8 MP que permite capturar escenas amplias, y un Macro Vision que es perfecto para los detalles más pequeños. Su cámara frontal para selfies es de 32 MP

, acompañada de un lente que permite capturar escenas amplias, y un que es perfecto para los detalles más pequeños. Su Batería 5200 mAh y carga TurboPower™ 30W

y carga Colores y materiales premium resistentes al desgaste

moto g56 5G: entretenimiento y potencia al alcance

Al igual que su hermano, el moto g86 5G, el moto g56 5G también cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad y con las calificaciones IP68 e IP69.

Pantalla Full HD+ de 6,7″ con sonido Dolby Atmos para una experiencia audiovisual envolvente

con para una experiencia audiovisual envolvente Cámara principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP para fotos nítidas y detalladas

para fotos nítidas y detalladas Batería de 5200 mAh con carga rápida TurboPower 30W

con Procesador Dimensity 7060 con HyperEngine Gaming para un rendimiento ágil en juegos y multitarea

Otros modelos disponibles en promoción

Dónde comprar

Las ofertas estarán disponibles en: