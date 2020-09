Llegó Android 11: conocé todas sus novedades

A continuación te proponemos un repaso por sus aspectos principales:

1) Las conversaciones a lo largo de las aplicaciones de mensajería se moverán a un espacio dedicado en la sección de notificaciones, lo que facilita la administración de las conversaciones en un solo lugar.

2) Las burbujas para realizar múltiples tareas en tu dispositivo mientras respondés a conversaciones importantes sin tener que alternar entre lo que estás haciendo y tu aplicación de mensajería.

3) La grabación de pantalla finalmente está aquí: ahora puedes capturar y compartir lo que sucede en tu teléfono. Graba con el sonido de tu micrófono, dispositivo o ambos; sin la necesidad de una aplicación adicional.

4) Acceder a todos tus dispositivos inteligentes en un solo lugar, simplemente presionando prolongadamente el botón de encendido. Controla tus dispositivos conectados como tu termostato o cerradura inteligente con un toque, sin tener que abrir múltiples aplicaciones.

5) Los controles de medios se han rediseñado y son más útiles para cambiar rápidamente el dispositivo en el que se reproducen tus contenidos multimedia.

6) Android Auto ahora funciona de forma inalámbrica para todos los teléfonos con Android 11 siempre que tengas un vehículo compatible.

7) Los permisos de única vez les permitirán a las aplicaciones acceder al micrófono, cámara o ubicación, en solo una oportunidad. La próxima vez que esa app necesite acceso a estos sensores, les pedirá acceso nuevamente y los usuarios podrán decidir otorgarlo o no.

8) Si no has usado una aplicación por un tiempo, es posible que no desees que siga accediendo a tus datos. Android ahora "restablecerá automáticamente" los permisos de tus aplicaciones no utilizadas y te notificará cuando lo haga. Siempre puedes decidir volver a otorgar los permisos la próxima vez que utilices esa app.

9) Con módulos adicionales de actualización del sistema de Google Play, se pueden enviar aún más correcciones de seguridad y privacidad a tu teléfono desde Google Play, de la misma manera que se actualizan tus aplicaciones. De esta forma obtienes estas actualizaciones tan pronto como estén disponibles, sin tener que esperar una actualización completa del sistema operativo.

10) Para los usuarios de Android Enterprise, Android 11 trae las protecciones de privacidad que obtienes en un dispositivo personal a tu dispositivo de propiedad de la empresa. El perfil de trabajo le brinda a tu departamento de TI herramientas para administrar un dispositivo sin monitorear los datos de tu perfil personal o la actividad en tu teléfono.

11) Si estás utilizando un Pixel 2 o posterior obtendrás herramientas adicionales para organizar y administrar tu teléfono, como sugerencias de aplicaciones basadas en tus rutinas diarias, nuevas acciones que te permiten seleccionar texto e imágenes o tomar una captura de pantalla de una aplicación y más.