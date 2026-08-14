Alerta por una estafa que suplanta a ARCA y roba datos bancarios

Una campaña de phishing utiliza correos falsos con la estética del organismo para obtener claves, datos de tarjetas y credenciales de home banking de contribuyentes.
Una nueva campaña de phishing suplanta la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante correos electrónicos que simulan una notificación fiscal urgente. El objetivo es obtener datos de tarjetas de crédito, claves y credenciales bancarias de las víctimas para realizar compras o acceder a sus cuentas.
El mensaje utiliza el nombre real del destinatario, imita la estética de las comunicaciones oficiales y advierte sobre supuestas inconsistencias en su situación tributaria. El correo incluye un enlace para “regularizar” el problema, pero al ingresar allí la víctima es dirigida a una página diseñada para capturar información financiera.
El email circula con el asunto “Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida” y afirma que ARCA habría detectado diferencias entre los comprobantes electrónicos emitidos y los ingresos declarados. El mensaje también amenaza con restringir la clave fiscal y revisar la categoría del Monotributo si la situación no se resuelve dentro de un supuesto plazo de 10 días hábiles.
Uno de los principales cambios respecto de antiguas campañas de phishing es la calidad del engaño. El mensaje no presenta errores evidentes de ortografía o diseño y utiliza información real para aumentar su credibilidad.
La utilización de datos verdaderos no garantiza que una comunicación sea legítima. Un nombre, un CUIT o una referencia a una situación tributaria pueden haber sido incorporados por los atacantes para generar confianza y llevar al usuario a entregar información sensible.
En este caso, una de las señales más claras aparece en la dirección del remitente: el correo figura como [email protected], un dominio que no corresponde al oficial de ARCA, que utiliza direcciones bajo @arca.gob.ar. Además, el organismo no utiliza el correo electrónico como canal para realizar notificaciones fiscales oficiales, sino el Domicilio Fiscal Electrónico.
ARCA puede enviar un correo como aviso de que existe una nueva comunicación, pero no solicita por esa vía pagos, claves, datos personales, documentación o códigos de seguridad. Por eso, ante un mensaje que exige una acción urgente, la recomendación es no utilizar el enlace recibido y acceder directamente al sitio oficial para comprobar si existe alguna notificación.
El procedimiento más seguro es ingresar manualmente a www.arca.gob.ar, acceder con Clave Fiscal al servicio correspondiente y consultar el Domicilio Fiscal Electrónico. También se puede utilizar la aplicación ARCA Móvil. La agencia recibe reportes de mensajes sospechosos en [email protected] y solicita enviar el encabezado completo del correo sin modificaciones.
La urgencia es otra de las herramientas utilizadas para presionar a las víctimas. Regairaz recomendó verificar la información por canales oficiales y nunca compartir claves o códigos recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería. También advirtió que estas técnicas ya se extienden a llamadas con voces clonadas, códigos QR falsos, páginas fraudulentas y ataques destinados a tomar el control de sesiones activas.
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