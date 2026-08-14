Alerta por una estafa que suplanta a ARCA y roba datos bancarios

La utilización de datos verdaderos no garantiza que una comunicación sea legítima. Un nombre, un CUIT o una referencia a una situación tributaria pueden haber sido incorporados por los atacantes para generar confianza y llevar al usuario a entregar información sensible.

En este caso, una de las señales más claras aparece en la dirección del remitente: el correo figura como [email protected], un dominio que no corresponde al oficial de ARCA, que utiliza direcciones bajo @arca.gob.ar. Además, el organismo no utiliza el correo electrónico como canal para realizar notificaciones fiscales oficiales, sino el Domicilio Fiscal Electrónico.

Cómo ARCA notifica a través de correos electrónicos

Los monotributos deben realizar la recategorización dos veces al año.

ARCA puede enviar un correo como aviso de que existe una nueva comunicación, pero no solicita por esa vía pagos, claves, datos personales, documentación o códigos de seguridad. Por eso, ante un mensaje que exige una acción urgente, la recomendación es no utilizar el enlace recibido y acceder directamente al sitio oficial para comprobar si existe alguna notificación.

El procedimiento más seguro es ingresar manualmente a www.arca.gob.ar, acceder con Clave Fiscal al servicio correspondiente y consultar el Domicilio Fiscal Electrónico. También se puede utilizar la aplicación ARCA Móvil. La agencia recibe reportes de mensajes sospechosos en [email protected] y solicita enviar el encabezado completo del correo sin modificaciones.

La urgencia es otra de las herramientas utilizadas para presionar a las víctimas. Regairaz recomendó verificar la información por canales oficiales y nunca compartir claves o códigos recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería. También advirtió que estas técnicas ya se extienden a llamadas con voces clonadas, códigos QR falsos, páginas fraudulentas y ataques destinados a tomar el control de sesiones activas.