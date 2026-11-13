Microsoft no logra normalizar sus servicios tras una caída que afectó a empresas y gobiernos

El impacto de la caída de Microsoft en gobiernos y empresas

Las consecuencias de la interrupción también llegaron a organismos estatales, tribunales y empresas de distintos países. En Australia, la Policía Federal y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad reportaron afectaciones, mientras que distintos gobiernos regionales tuvieron problemas con sus sistemas. En Singapur, la Agencia de Tecnología Gubernamental confirmó que los correos electrónicos oficiales estaban fuera de servicio y que trabajaba junto con Microsoft para restablecerlos. En Filipinas, la Corte Suprema informó inconvenientes en las operaciones del Poder Judicial.

En Japón, las autoridades reconocieron que la falla había alcanzado la infraestructura informática del Gobierno y dispusieron canales alternativos de comunicación, entre ellos los teléfonos. También hubo dificultades en el sector aerocomercial: Air India redirigió temporalmente sus servicios de correo electrónico, mientras que IndiGo informó problemas en sus sistemas de atención al cliente. Las compañías aclararon que sus operaciones de vuelo no habían sufrido alteraciones. En Estados Unidos, la empresa Workhorse Group debió postergar una conferencia telefónica prevista para presentar sus resultados trimestrales.

El episodio también repercutió en otras compañías tecnológicas que utilizan herramientas de Microsoft para conectar sus plataformas. OpenAI y Anthropic informaron dificultades para comunicarse con algunos servicios de Microsoft 365, lo que afectó determinadas funciones de sus herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, el ministro del Interior australiano, Tony Burke, señaló que había conversado con representantes de la empresa y con autoridades de ciberseguridad. Según explicó, Microsoft comparó el episodio con el apagón informático de CrowdStrike de 2024, aunque esa referencia no constituye una confirmación sobre el origen técnico de la falla.

Qué dijo Microsoft sobre la recuperación de Outlook

En su última actualización, difundida durante la mañana de este viernes, Microsoft indicó que las tareas de recuperación avanzaban por etapas en las regiones afectadas, pero que el estado de los servicios todavía era variable. Para las cuentas personales de Microsoft 365, advirtió que podían persistir problemas en Outlook.com, OneDrive, OneNote, Teams, Microsoft To Do y las aplicaciones web. En el caso de los clientes corporativos, señaló que las funciones vinculadas con Exchange Online y los servicios de correo electrónico continuaban experimentando dificultades, mientras que otras herramientas que no dependen de esa infraestructura podían funcionar con normalidad.

La compañía también informó que mantenía activas las medidas de administración del tráfico y que estaba priorizando el procesamiento de los correos electrónicos acumulados durante la interrupción. Para preservar esos mensajes, amplió a 48 horas el tiempo de espera de los correos demorados. Además, aseguró que no tenía indicios de actividad maliciosa relacionada con el incidente y anticipó que publicará un informe técnico una vez finalizada la recuperación, con información sobre la causa raíz y las medidas que implementará para evitar nuevos episodios.